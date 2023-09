Kolda : le meurtrier du jeune mécanicien localisé en Guinée-Bissau, la police sénégalaise réclame son extradition

La nuit de mercredi à jeudi, vers 22 heures, un jeune mécanicien nommé Torodo Baldé (19 ans), a été tué à la Cité régionale, un quartier périphérique de Kolda. D’après les quotidiens d’information qui ont relayé le drame, il a été égorgé lors d’une bagarre par un «maïga» bissau-guinéen, qui fut son condisciple avant d’ouvrir sa gargote.



Le meurtrier présumé a été localisé, deux jours après le drame, à Bafata, en Guinée-Bissau, près de la frontière avec le Sénégal. D’après Enquête, qui donne l’information, le suspect a été arrêté par la police de son pays après un signalement de son homologue sénégalaise.



Le journal rapporte que des négociations sont en cours pour l’extradition du «maïga». «Rien ne pourra nous le rendre, regrette Mamadou Baldé, oncle du défunt dans les colonnes de Enquête. Et tant que ce jeune ne sera pas extradé et incarcéré pour purger sa peine au Sénégal, nous n’aurons pas le sentiment d’avoir obtenu justice.»



La même source avance que certaines voix estiment que le meurtrier présumé ne sera pas extradé. «Nous avons eu sous nos yeux des faits similaires où les présumés assassins n’ont pas été extradés vers notre pays», pointent les sceptiques.



Ces derniers rappellent le cas des trois individus arrêtés en Gambie en 2018 pour avoir tué Moustapha Guèye, un membre du comité de surveillance de la forêt de Niaming (Médina Yoro Foula). Malgré les demandes en ce sens des autorités sénégalaises, les mis en cause ne sont pas encore extradés. Leurs identités n’ont jamais été révélées. Au grand dam de la famille de leur victime.