Kolda : un couple arrêté pour maltraitance sur une mineure

La police de Kolda a procédé à l’arrestation d’un couple originaire d’un pays voisin. Ce couple installé au quartier Hillèle, dans la commune de Kolda est accusé de sévices corporels infligés à une jeune fille mineure qui leur avait été confiée depuis leur mariage.

Selon nos sources proches de l’affaire, la fillette, âgée seulement de quatre ans aurait été régulièrement victime de maltraitance de la part du couple adoptif. Ces actes odieux auraient notamment consisté à poser une cuillère chauffée sur ses fesses, causant ainsi de graves lésions sur cette partie de son corps déjà vulnérable. Et notre source de préciser que c'est un voisin terrifié par les cris de la jeune fille qui a alerté les autorités compétentes. Ces dernières ont rapidement ordonné l’arrestation du couple. Pour l'heure, ce couple se trouve en détention préventive en attendant de comparaître devant la justice pour répondre de ses actes.