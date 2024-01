Kolda : Un fils de l'imam ratib déféré pour le viol d'une mineure

Kolda : Un fils de l

Le commissariat central de Kolda a déféré ce mercredi un fils de l’imam ratib au parquet pour viol et menaces de mort. A (alias A. Tall est soupçonné d'avoir attaché une fillette de 13 ans à une terrasse avant d'abuser d'elle.





Fils de l'imam ratib de Kolda, selon ses propos sur procès-verbal, A (alias A.Tall) n'a pas suivi les traces de son père. Ce commerçant de 23 ans a été présenté au procureur ce mercredi pour viol sur une mineure de 13 ans et menaces de mort, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Tout est parti le 31 décembre dernier, lorsque la dame M. S. a déposé une plainte contre le mis en cause au commissariat central de la capitale du Fouladou. Dans sa déposition, l'enseignante a déclaré que sa petite sœur âgée de 13 ans a été abusée sexuellement par A. (alias A.Tall). Elle précise que le mis en cause offrait de l’argent à la victime pour l'appâter.





Entendue en présence de sa grande soeur, O. S., a donné sa version des faits. "A (alias A.Tall) m'a conduite sur la terrasse de leur domicile familial où il m'a attachée avant de me violer. Il m'a offert 2 000 F CFA pour la première fois et 5 000 F CFA la dernière fois. Il me menaçait pour que je garde le silence. Et j'avais peur d'en parler", confesse la victime sur procès-verbal.





Le certificat médical fait état d'une déchirure hyménale ancienne, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Arrêté par les policiers, le mis en cause a décliné son identité sur procès-verbal comme étant le fils de l’imam ratib de Kolda. Mis devant le fait accompli, il nie tout en disant que la fille a terni son image.





Mais le mis en cause a confié qu'il sera très difficile pour lui de laver son honneur, parce que la plaignante est une mineure.