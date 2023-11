KOLDA : Un homme retrouvé mort dans sa chambre

Un homme qui répondait au nom d'Abdoulaye Kandé est retrouvé mort dans sa chambre, le mardi 7 novembre 2023, à Fasse Diahé, une localité située à la périphérie de la commune de Kolda. La découverte macabre a eu lieu le mardi dernier, une semaine après que Abdoulaye Kandé n'a pas fait signe de vie dans le village. La mauvaise odeur émanant de son corps en état de putréfaction avancée a alerté le voisinage. C'est ainsi que quelques personnes se sont approchées de la case où il habitait pour constater l'irréparable. Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie sont descendus sur les lieux. Ils ont trouvé le corps en état de putréfaction avancée, c'est ce qui a conduit à une inhumation sur place.