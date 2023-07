Kolda : Une bagarre entre deux jeunes vire au drame

Entre Cheikh Ndiaye et Fallou Mboup, la bagarre a viré au drame. Au cours d’une altercation physique, Cheikh Ndiaye a poignardé mortellement Fallou Mboup. Ces deux adolescents habitent le quartier Saré Kémo dans la commune de Kolda. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi au mercredi au terrain de sport du quartier. C'est au cours d'un match de football que ces deux garçons ont eu une dispute. Et après cette partie du sport, ils se sont donnés rendez-vous la nuit sur le même lieu pour régler leur différend, selon Kemo Diao, habitant du quartier.



Notre informateur ajoute qu'après cet acte ignoble, le meurtrier a disparu dans la nature laissant la victime seule à terre. D'ailleurs une autre source signale que les mamans de ces deux belligérants sont des amies qui se fréquentent.



C'est dans la tristesse et la désolation que Kemo Diao a alerté la police qui s'est déplacée sur le lieu du drame en compagnie des sapeurs pompiers qui ont évacué le corps sans vie de Fallou Mboup pour le déposer à la morgue de l'hôpital régional de kolda.



A signaler que la victime est un élève au CEM Gadapara installé dans le périmètre du quartier Saré Kémo.