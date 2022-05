Korité à Ziguinchor : Sonko, pour sa première en tant que Maire, a prié à la mosquée de son quartier aux HLM Néma

Le Maire de Ziguinchor Ousmane Sonko a préféré faire sa dévotion de foi pour sa première fois en tant que édile de la Ville dans son quartier des HLM Nema. Une mosquée où le Maire de Ziguinchor a l’habitude de prier depuis l'enfance.



Ousmane Sonko opte donc pour la continuité pour cette prière de Korité dans une mosquée qui l’a vu grandir, en lieu et place de la grande mosquée de Ziguinchor où les autorités se retrouvent lors des grandes fêtes.



En effet, au moment où bon nombre de citoyens et acteurs de la presse pensaient le voir à la grande mosquée pour la prière de Korité, le leader de Pastef a choisi la mosquée de son quartier. À la fin de la prière, il s'est adressé aux populations : « Nous nous réjouissons d’avoir pu assister à cet événement et d’avoir pu le vivre ici à Ziguinchor et dans notre quartier qui nous a vu grandir et dans la mosquée dans laquelle nous avons toujours prié, lorsque cette fête et prière nous a trouvé à Ziguinchor ».



Par ailleurs, le Maire a félicité l’Imam pour son sermon, qui est de très haute facture selon lui. « L’Imam Ndiago a toujours été constant, toujours égal à lui-même par la qualité de ses sermons », affirme Ousmane Sonko. « Celui d’aujourd’hui a été particulièrement fort, parce que centré sur une thématique fondamentale pour tout croyant, celle du rappel à Dieu et celle qui devra nous amener tous à faire face à notre Seigneur un jour ou l’autre. Et nous en tirons énormément d’enseignements. Nous nous approprions ce sermon et pensons que tous les musulmans, tous les croyant et tous les êtres humains, le feront également... Ce sermon, comme tous les autres qui seront délivrés d’ailleurs dans toutes les mosquées du Sénégal, dans toutes les mosquées de la Casamance, et particulièrement dans toutes les mosquées de Ziguinchor ».