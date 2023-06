Koungheul : Les faux-monnayeurs, la prostituée nigériane, les ébats sexuels et la descente policière

Les hommes du commissaire Alioune Fall du commissariat de Koungheul ont fait tomber, dans la nuit du jeudi 22 juin, deux faussaires et saisi la somme de 842 000 F CFA en billets non authentiques. Seneweb revient sur les détails de ce coup de filet réalisé à la suite de l'exploitation d'un renseignement.





Un fait insolite est survenu à Koungheul où le commerçant S. Fall a sollicité les services d'une prostituée de nationalité nigériane. Il a payé 40 000 F CFA pour la passe.





Mais la fille de joie, P. D., est tombée des nues, le lendemain des faits, lorsqu'elle s'est rendue dans une institution financière pour déposer l'argent dans son compte. Elle a été informée que lesdits billets de banque ne sont pas authentiques.





Sachant qu'elle a été roulée dans la farine par son client de la veille, la Nigériane s'est rendue dans les locaux du commissariat urbain de Koungheul. Aux limiers, la dame âgée de 31 ans a raconté sa mésaventure dans les moindres détails, avant de montrer aux enquêteurs une photo du suspect.





2 faux-monnayeurs arrêtés, un autre en cavale





Le commissaire Alioune Fall, chef du service, a mis en branle ses hommes. Les investigations menées par les éléments de la brigade de recherches ont permis d'identifier le faussaire. Le commerçant incriminé a été arrêté en possession de neuf faux billets de 2 000 F CFA dans une boutique. Il avait réussi à remettre un faux billet de 2 000 F CFA à la gérante de ce lieu de commerce, avant l’arrivée des limiers.





La perquisition de sa chambre a permis aux hommes du commissaire Fall de mettre la main sur 762 000 F CFA en billets non authentiques, selon des sources de Seneweb.





Interrogé, S. Fall a livré l'identité de ses deux compères. Il s'agit de K. Ndao et de I. Ba qui ont acquis les faux billets en Gambie, d'après le commerçant S. Fall.





"J'étais chargé de dissimuler les faux billets dans mon domicile, en attendant l'approche de la fête de la Tabaski pour les écouler", avoue le client de la prostituée nigériane.





Les éléments du commissariat urbain de Koungheul ont alors effectué une descente inopinée au domicile d'un autre membre de cette bande cité par S. Fall. K.Ndao sera cueilli en possession de 20 000 F CFA de billets non authentiques en coupures de 2 000.





Ayant appris sans doute l'arrestation de ses deux compères, le troisième larron a réussi à prendre la fuite. La descente policière au domicile du fugitif I. Ba n'a rien donné, selon des sources de Seneweb.





842 000 F CFA en faux billets saisis par la police de Koungheul





Au terme de cette mission de police judiciaire, le commissaire Alioune Fall et ses hommes ont mis la main, au total, sur 842 000 F CFA en coupures de 2 000. Les deux faussaires S. F. et K. N. sont placés en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain Koungheul pour association de malfaiteurs, détention et circulation de faux billets de banque. Ils seront probablement déférés lundi prochain.