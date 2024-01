Koungheul : Sans cimetière, les habitants ont recours à des isoloirs en palissade pour procéder à la toilette mortuaire

Les habitants de Ngayène, un village de Kaffrine, dans le département de Koungheul, dénoncent l'absence d'un mur clôture au niveau du cimetière. Ce qui suscite une angoisse généralisée au sein des populations. Sur RFM, les jeunes du village ont fait de terribles révélations.