L'activiste Ousmane Ba piégé...

Plus niais qu’Ousmane Bâ, tu meurs ! A l’origine de ses déboires, une bande annonce sur les réseaux sociaux, histoire de faire sortir de leurs cachettes les ennemis et détracteurs de Dame Dieng. Uniquement pour nuire à ses activités professionnelles et à sa vie privée.





Ce qu’il ne pouvait pas savoir, ce sont les amis de Dame Dieng qui ont créé cette histoire de toutes pièces avec des comptes Facebook différents, une dizaine pour l’amadouer avec des histoires à dormir debout. Astou Diagne (Compte Facebook En capture), bien sûr que c’est un pseudo, a fait croire à Ousmane Bâ que « Dame Dieng a une villa à Saly ». Ce dernier, sûr de lui assène : « Je le connais comme mes cinq doigts de la main ». Alors qu’il ne sait pas que tout ce qui a été donné comme informations.





Pour Maty, c’est un plat de contre vérités qu’elle a servi à l’activiste qui a tout gobé. « En 2000, Dame Dieng a enceinté une fille et n’a pas voulu reconnaître la paternité », a fait croire Maty à Ousmane Bâ.





« Il est tellement bête qu’il a cru à toutes les sornettes racontées et qu’il a données à ses communautés qui ne réfléchissent pas. Les noms cités comme des fils de Dame Dieng et donnés à Ousmane Bâ sont en réalité ceux de patrons de presse de différents organes. Maty Tall c’est fait allusion à Maty Trois Pommes. Yankhoba, c’est celui de Yankhoba Sané de Sans Limites. Mame Cheikh, c’est un ami connu depuis le Daara. Ass Nar, c’est celui de mon beau père, encore crée de toutes pièces. D’ailleurs Dame Dieng n’a qu’un enfant », a relaté Maty (Compte facebook ci- joint).





Ousmane Bâ n’a qu’à se rabattre du côté des parents ou vrais proches de Dame Dieng pour leur demander qu’en 2000, ce dernier avait quel âge pour avoir un enfant. Il doit bien se renseigner avant de faire des lives.

On peut citer une quinzaine de comptes qui sont en permanence en contact depuis plus de deux ans avec Ousmane Bâ et d’autres membres de Pastef: Linguère, Byto, Assane, Astou, Rima, Maty Fall, Astou Diagne, Hamidou Gassama, Aminata Bodian, Khoudia Niang et tant d’autres qu’on ne peut citer. Ils n’ont aucune capacité de nous nuire, ils ne font que bluffer.





« Nous savons que Ousmane Bâ et d’autres activistes pro Sonko sont contre Leral. Il y en a d’autres parmi les comptes fictifs des amis de Dame qui cotisent même quand ils font des appels de fond ».