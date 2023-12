L'avis d'un sociologue sur l'émigration clandestine : Les contraintes sociales poussent les gens à vouloir partir

Ces dernières années, le phénomène de l'émigration irrégulière a pris des proportions inquiétantes. Les derniers chiffres font état de 12 833 migrants arrivés en Espagne en 2023, dont 9 319 Sénégalais. Ce qui démontre que l'émigration irrégulière est devenue un nœud très délicat et une épine au pied des gouvernements.





Joal, zone de départ, en dépit des contrôles et surveillances stricts installés au niveau de la côte, les candidats usent de subterfuges pour tromper la vigilance des garde-côtes.





"Les candidats se mettent dans de petites pirogues et ils vont au large pour prendre la grande pirogue. Joal est une zone de pêche. Quand des individus arrivent avec leur matériel et qu'ils vous disent qu'ils vont pêcher, vous ne pouvez pas les en empêcher, parce que c'est leur source de revenus. C'est une fois en haute mer qu'ils font le transbordement", explique le maire de Joal-Fadiouth, Aissatou Sophie Gladima.





Ainsi, pour comprendre pourquoi ce phénomène persiste et se révèle si difficile à éradiquer, la mairie de Joal-Fadiouth a organisé un panel entre différents acteurs, parmi lesquels des sociologues.





D’ailleurs, l'édile de Joal a interpelé les sociologues à se pencher sur cette question afin de trouver les véritables moyens pour l'endiguer.





En vérité, les facteurs de l’immigration irrégulière se révèlent bien plus complexes et problématiques quand on les soumet à une analyse plus approfondie.





Selon le professeur de sociologie Abdoulaye Niang, président de l'université Kocc Barma de Saint-Louis, les facteurs sont à rechercher dans un cadre plus social.





À l'en croire, la majeure partie des gens qui partent viennent de ce qu'on appelle le secteur informel. Il préconise que des mesures qui portent sur l'amélioration des conditions de ce secteur soient prises.