L'ONUDC lance la campagne "Protégeons nos Enfants en ligne" pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne au Sénégal

Le Programme mondial contre la cybercriminalité de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a lancé une campagne intitulée ‘’Safer Children Online’’ ou "Protégeons nos Enfants en ligne" qui constitue une étape importante dans la protection du bien-être numérique des enfants sénégalais. Cette campagne vise à sensibiliser au problème croissant de l'exploitation et des abus sexuels des enfants en ligne en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal, tout en donnant à ces communautés les connaissances et les outils nécessaires pour signaler ces cas de manière efficace.





Pour Amado Philip de Andres, le représentant régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la campagne "Protégeons nos Enfants en ligne" est une initiative importante qui s'attaque à un problème crucial auquel sont confrontés les enfants africains à l'ère numérique.





"Cette campagne constitue une étape importante dans la création d'un environnement en ligne plus sûr pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest. Elle nous rappelle qu'en tant que société, nous devons rester vigilants et proactifs pour protéger nos enfants des dangers du monde numérique".





Exploitation et abus sexuels des enfants en ligne : une préoccupation croissante





L'ère de la connectivité numérique a apporté des possibilités inégalées en matière d'apprentissage et de communication, mais elle a également engendré de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne. L'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne sont des problèmes graves qui nécessitent des actions immédiates. Au Sénégal, comme dans de nombreux autres pays du monde, les enfants sont de plus en plus vulnérables aux prédateurs en ligne qui exploitent leur innocence et leur facilité à faire confiance.





La campagne "Protégeons nos Enfants en ligne"





La campagne "Protégeons nos Enfants en ligne" du Programme mondial contre la cybercriminalité de l'ONUDC vise à aborder ce problème. À travers des panneaux d'affichage stratégiquement placés dans les centres urbains de Dakar et sur des plateformes numériques, la campagne vise à :





Sensibiliser les parents, les tuteurs, les enseignants et les jeunes eux-mêmes sur les dangers potentiels qui les guettent en ligne. Cette campagne souligne également l'importance de la vigilance parentale et des mesures proactives pouvant être prises pour protéger les enfants dans le monde numérique.





Encourager le signalement : Pour lutter efficacement contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne, il est essentiel d'encourager le signalement de ces cas. Les panneaux d'affichage mettent en évidence des informations sur comment signaler ces incidents de manière anonyme et en toute sécurité. L'ONUDC met à disposition un site internet dédié au signalement, afin que les personnes concernées puissent agir sans crainte.





Promouvoir de bonnes pratiques en ligne : La campagne met également en avant l'importance d'inculquer de bonnes pratiques aux enfants. Elle encourage également les conversations ouvertes entre parents et enfants sur les risques liés à Internet et l'importance d'un comportement en ligne responsable.





Plaider en faveur de mesures légales : La campagne plaide également en faveur de l'application des lois existantes contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne au Sénégal. Elle envoie un message fort selon lequel ces crimes ne devront pas rester impunis.





S'impliquer ou Participer





Pour soutenir la campagne "Protégeons nos Enfants en ligne", les individus, les organisations et les communautés peuvent :





Partager les contenus et les informations de la campagne sur les réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.





S'informer et informer les autres sur les bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne en visitant le site web de la campagne.





Signaler tout cas suspect d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants en ligne par le biais de la plateforme de signalement dédiée, fournie par l'ONUDC sur le site web de la campagne.