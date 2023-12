[Rétro] L’année 2023 en douze événements marquants au Sénégal

Longtemps considérée comme une simple zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine en direction de l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le Sénégal n'échappe pas au phénomène.



Le 22 décembre, la marine a saisi 690 kg de cocaïne qui étaient convoyés à destination de l'Europe dans une embarcation ultra-rapide de type go-fast et arrêté les cinq Espagnols à son bord. Le 28 novembre et le 16 décembre, l'armée avait également annoncé des saisies en mer de près de trois tonnes de cocaïne à chaque fois.



Plus de 800 kg de cocaïne avaient aussi été saisis en janvier sur un navire au large de Dakar par la marine.



Des chiffres qui confirment la tendance de la place centrale de l’Afrique de l’ouest dans le trafic de drogue. Selon l'ONUDC, entre 2019 et 2022, au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région, principalement au Cap Vert (16,6 tonnes), au Sénégal (4,7 tonnes) et au Bénin (3,9 tonnes).





266 candidats déclarés, une gageure !







Entre la pléthore de candidats et les affaires juridiques qui pèsent sur les candidatures, l'issue du scrutin semble incertaine. Programmée le 25 février 2024, la présidentielle se profile avec son lot d’inédits et d’incertitudes. Pronostiquer sur le successeur de Macky Sall, s’avère périlleux. D’ailleurs, c'est la première fois, dans l’histoire du Sénégal qu’un Chef de l'Etat décide de partir sans participer à une élection présidentielle. C’est la première fois également qu'un si grand nombre de Sénégalais a manifesté son souhait d'occuper le fauteuil présidentiel. Un peu moins de deux semaines après l’ouverture de la course aux parrainages, ils étaient 266 candidats ayant retiré des fiches de parrainages à la Direction générale des élections (DGE). Ce qui relève d'une gageure. Car, entre autres, le nombre de postulants virtuels, politiques confirmés ou non ou membres de la société civile, atteint des sommets. A la veille de la clôture des dépôts de candidatures, seulement 77 prétendants au fauteuil présidentiel ont payé la caution auprès de la caisse des dépôts et des consignations (CDC) et seuls les 33 ont déposé leurs dossiers au Conseil Constitutionnel.





Exhumation et incinération du corps de Ch. Fall