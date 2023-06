L’appel de Baba Maal à la classe politique sénégalaise

Dans un entretien paru sur Jeune Afrique, Baba Maal a invité les acteurs politiques à “s’asseoir autour de la même table pour discuter et trouver des solutions”.











“Ça ne devrait pas être difficile de délimiter des terrains d’entente pour aller de l’avant, estime le chanteur. Les divergences sont inévitables : chacun à sa vision, son aspiration, et les générations diffèrent. Néanmoins, nous avons le même objectif : faire en sorte que le monde entier, surtout le continent africain, respecte le Sénégal, et que ce respect puisse perdurer, que le pays reste un modèle de démocratie, d’ouverture, d’hospitalité. On nous appelle le pays de la Teranga, ce n’est pas pour rien”.