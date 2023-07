L’appel du Directeur de l’ADEPME aux banquiers

« Chers amis banquiers, au secours... SENPME agonise, sous nos yeux, c’est une petite entreprise -fictive- de transformation agroalimentaire, avec 4 employés, exsangue, faute des ressources disponibles pour sa trésorerie et pour payer ses employés, incapable d’investir dans une unité moderne pour renforcer sa productivité, à qui jamais un escompte ou un financement adapté n’a été proposé pour ses marchés avec l’Etat ou une grande entreprise. SENPME risque de venir grossir les PME zombies, mi- mortes mi- vivantes, d’après le portrait robot de la PME sénégalaise de l’ANSD, elle ne peut plus grandir, ses employés et leurs familles sont menacés de précarité.





Au Sénégal moins de 10% du portefeuille bancaire finance les PME, les entreprises qui ont un chiffre d’affaires annuelle inférieur à 1 milliard de FCFA, soit 99,8% des entreprises. La moyenne en zone UEMOA est de 14%, c’est toujours très insuffisant pour financer la PME, un impératif pour rendre la croissance plus inclusive. Malheureusement 97% des entreprises sont informelles, pas de comptabilité conforme, l’asymétrie d’information est le principal obstacle à vos financements. Difficile de faire confiance, malgré la volonté, sans assurance d’une capacité à faire face à ses engagements.





Les PME elles-mêmes doutent, durant la Covid19 notre enquête révélait que seulement 3 sur 10 sollicitaient leurs banquiers, mais rarement elles trouvaient une solution adaptée. Pourtant chaque jour, les PME frappent à nos portes, malgré les difficultés elles gardent l’espoir d’accéder à un financement adapté à leur profil et leur besoin. C’est l’expertise que nous avons construit avec vous, centrée sur l’évaluation et le renforcement de l’éligibilité des PME au financement bancaire notamment. Nous l’avons double certifié ISO9001/ISO27001 pour être le tiers de confiance dont vous et l’écosystème avez besoin pour financer les PME.





Vous n’êtes pas les seuls en cause, chacun a sa part de responsabilité : nous, la BCEAO, l’Etat, les SAE, les PME et le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Ces derniers ont appelé récemment à un nouveau pacte financier mondial, il est vital de renforcer le schéma pertinent et inclusif du dispositif PME de la BCEAO. Chacun fait déjà beaucoup, mais chacun doit faire davantage, en synergie, et se fatiguer suffisamment pour trouver le point où nos intérêts convergent, il existe toujours disait Jean Monnet.





Nous vous donnons rendez-vous Jeudi prochain à 9h00 pour l’ouverture du Forum de la PME Sénégalaise et surtout samedi matin pour que vous vous engagiez avec toutes les parties prenantes à bâtir les conditions d’un financement massif et sécurisé des PME.





Grâce à vous, SENPME et beaucoup d’autres sortiront de l’agonie, mieux elles seront les futurs champions de notre croissance inclusive, d’une prospérité partagée et de nos emplois décents.





Merci !"







Le 11 juillet 2023

Idrissa Diabira

DG de l’ADEPME