L’ASPT passe en revue les incontournables de l’offre du pôle touristique nord du Sénégal





L’ASPT a visité plusieurs sites touristiques notamment le Fort de Podor, le Fort de Dagana, La Folie du Baron Roger à Richard Toll, le Village et l’Ecomusée de Ngaolé (village natal de la légende Penda Sarr, reine des eaux) etc.



L’ASPT a, par ailleurs, tenu des atelier avec l’Office du Tourisme Syndicat d’Initiative de Saint Louis (OTSIS) et les acteurs de la chaine de valeur touristique (Structures d’hébergement, Agences de Voyages, Sites Touristiques, Artisans, Galeristes, Guides Touristiques, Charretiers, Conservateurs des Parcs et Réserves (Djoudj, Gueumbeul, Langue de Barbarie et Ndiael).



Au cours de cette mission, l’organisme gouvernemental en charge de la promotion touristique a identifié des projets de valorisation, de rénovation permettant d'assurer une meilleure qualité de l'Offre.



En outre, la nécessité d’encourager la clientèle locale et sous régionale à travers le programme ‘’Taamu Sénégal’’ pour qu'il y ait un équilibre dans la fréquentation des sites touristiques sur l'ensemble du territoire, a aussi été constaté par l’ASPT.



Des séances de travail ont également été au menu de la mission avec les promoteurs d’événements à caractère touristique (Festival de Jazz, Fanal, Métissons, Régates, Rallye Zargane Organisation, Cyclisme Cours du Fleuve, Tournoi International de Karaté, Festival les Blues du Fleuve et Festimod).



Les acteurs ont, au cours de ces travaux, présenté à l'ASPT leurs activités mais aussi partagé leurs contraintes et attentes, qui pour la plupart concernent des besoins en formation.



Les artisans, guides, éco-guides et caléchiers ont fortement appuyé cette demande qui devrait leur permettre d'assurer une meilleure qualité de service. L'autre enjeu à prendre en compte pour ces acteurs de Saint Louis constitue une meilleure valorisation des produits touristiques de la zone.



Les structures d’hébergement à savoir ‘’l’Ecolodge de Lompoul’’, l’hôtel ‘’Cours du Fleuve’’, ‘’La Résidence Belly Torodo’’ (Podor), le Campement ‘’Océan et Savane’’, ‘’la Maison Rose’’ et l’hôtel ‘’Résidence (Saint Louis) ont reçu la délégation de l’ASPT.



Ces rencontres et ces visites ont permis à l’ASPT d'identifier des points de synergie à développer avec l'OTSIS, pour la mise en œuvre d'un plan global de relance de la destination Sénégal.



Elles ont également permis à l’agence d'expliquer son rôle et ses missions, les projets structurants qu'elle envisage de mettre en œuvre dans les prochaines semaines au profit de la reprise des activités et pour une meilleure compétitivité de la destination.



L'agenda culturel de Saint-Louis est un produit d'appel de la zone, fortement ancré dans son identité. Le Festival de Jazz, le Festival Métissons, le Fanal, le Festival des Blues du Fleuve, sont des événements phares de la Destination Sénégal mais aussi générateurs de recettes touristiques.



C’est dans ce sillage que l’ASPT va accompagner leurs promoteurs afin que leur programmation soit pérennisée mais aussi que leur attractivité touristique soit optimisée.



Une ambition qui concerne aussi les manifestations sportives, telles que ‘’les Regates’’, le cyclisme, le Rallye automobile qui représentent des opportunités de diversifier les clientèles touristiques au Sénégal mais aussi d'assurer une animation continue dans la zone nord.



L’ASPT compte ainsi accompagner et mettre en relation les sites visités avec de potentiels investisseurs pour leur amélioration ou leur réhabilitation, renforcer les capacités des promoteurs d’événements à caractère touristique du terroir, les accompagner dans la professionnalisation et la promotion de leurs activités.



L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) a effectué une tournée du 6 au 11 avril 2021, dans le pôle touristique nord du Sénégal à savoir Saint- Louis, Podor, Dagana et Lompoul.Dans le contexte de crise de la Covid 19 marqué par des restrictions de voyage qui ont lourdement impacté le Tourisme, l’ASPT a passé en revue les incontournables de l’offre du pôle touristique nord du Sénégal et échangé avec les acteurs touristiques locaux et les autres parties prenantes, sur les difficultés et les contraintes rencontrées et les possibles points d’amélioration de leur activité.La délégation, dirigée par le Directeur Générale de l’ASPT, Papa Mahawa Diouf et son équipe, a été accompagnée tout le long de la tournée par l’Inspecteur Régional du Tourisme à Saint Louis, Ousmane Ndione et la Déléguée Régionale du Pôle Nord de la SAPCO-Sénégal, Caroline Ba et son équipe.