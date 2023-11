L’élève de terminale vole à sa mère des bijoux en or d’une valeur de 30 millions F CFA pour faire… du social

Modou Babou, 18 ans, a été jugé ce lundi devant le tribunal d’instance de Dakar pour vol de bijoux en or. Avec lui, le bijoutier Massamba Dieng comparaissait pour recel. Le procureur de la République a requis 1 an de prison dont six mois ferme contre ce dernier et déclaré qu’aucune charge ne peut être retenue contre le principal accusé, qui bénéficie de l’immunité familiale. Le délibéré est fixé à jeudi prochain.



Modou Babou est élève en classe de terminale. Il est accusé d’avoir volé les bijoux de sa mère, Sagar Diagne, pour une valeur de 30 millions de francs CFA et la somme de 4 millions de francs CFA. Il est tombé à son cinquième vol.



D’après L’Observateur, qui a couvert le procès, Modou Babou se rendait chaque fois auprès de Massamba Dieng pour écouler à vils prix les bijoux volés. La première fois, il s’est présenté avec des boucles d’oreilles valant 700 000 francs CFA, mais cédées à 100 000 F CFA.



Chaque fois, il servait au receleur présumé une histoire bien fabriquée. «La première fois, j’avais dit au bijoutier que ma sœur est malade et que c’est ma mère qui m’a envoyé vendre ses bijoux. Et la dernière fois, je lui ai dit que ma mère est décédée», confesse l’élève de terminale à la barre.



En dépouillant sa mère, Modou Babou ne savait manifestement pas qu’il compromettait les plans de cette dernière pour sa famille. En effet, rapporte L’Observateur, Sagar Diagne a confié au tribunal que les bijoux constituaient un investissement pour l’avenir de ses enfants et les 4 millions F CFA devaient couvrir les frais d’inscription de l’accusé pour des études à l’étranger. «J’ai entamé les démarches pour sa préinscription depuis la seconde. Je suis surprise de son acte car, je pense l’avoir bien éduqué», soupire la dame.



En plus de reconnaître les faits, Modou Babou a déclaré avoir utilisé l’argent récolté des vols pour faire du «social». Sans davantage de précision. Massamba Dieng, pour sa part, a juré qu’il ne savait pas que les bijoux étaient volés.