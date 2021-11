L’infographiste agresseur trahi par son téléphone portable

Un infographiste du nom de C. T. C. a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, utilisation de moyen de transport et usage d’arme blanche. Selon L’AS, il est impliqué dans l’agression du taximan A. D. qui a reçu un coup de tesson de bouteille. Ce dernier, grièvement blessé par les agresseurs, a été conduit au centre de santé des Parcelles Assainies pour recevoir des soins.



Durant l’agression, le chauffeur de taxi avait également perdu son téléphone portable et une somme de 80 000 Fcfa. Mais, les deux agresseurs ont eu la malchance de perdre l’un de leurs téléphones qui est tombé lorsque le taximan leur a opposé une farouche résistance. Il a eu le réflexe de ramasser le téléphone portable de ses bourreaux qu’il a remis aux limiers des Parcelles Assainies lors du dépôt de sa plainte.



Le téléphone appartient à l’infographiste. Après avoir exploité les données du téléphone, les hommes du Commissaire Thierno Diop ont cueilli C. T. C. Mais, pour se tirer d’affaires, le mis en cause a dit aux limiers que son téléphone a été volé dans un bar de la place le jour de l’agression. Interpellé sur une image d’une capture d’écran, C. T. C. n’a pas pu apporter de réponses plausibles. C’est ainsi qu’il a été présenté au parquet.