L’INPG lance Petrochallenge pour l’émergence de dirigeants modèles du pétrole et du gaz

Une première en Afrique francophone. L'institut national du Pétrole et du Gaz a initié le Petrochallenge pour inciter les jeunes à l'appropriation des métiers du pétrole et du gaz.





C'est quasiment un truisme que de le souligner, nous sommes dans un monde de compétition où ses occupants sont de plus en plus intelligents et exigeants du point de vue de la qualité des services.







Dans un souci de susciter l'émulation qui est un terreau fertile à la quête et de l'obtention de l'excellence nécessaire au développement de la nation, l'institut national du pétrole et du gaz ( INPG) à noué un partenariat avec SLB ex Schlumberger pour organiser la première édition de Petrochallenge. L'activité qui a eu pour cadre le complexe King Fahd palace a noté la présence des représentants du ministère du pétrole et des énergies et du SP Cos-Pétrogaz. Et des compagnies pétrolières présentes au Sénégal tel que BP WOODSIDE kosmos energy Subsea 7.







Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de L'INPG a exprimé, à haute et intelligible voix, sa toute sa fierté de la mise en œuvre du projet particulièrement les candidatures féminines. A en croire M Aguibou Ba, ceci entre dans la continuité logique de la mission de l'INPG d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers les formations techniques liées au domaine des énergies. Faudrait-il le rappeler: Plus qu'un établissement de formation professionnelle, l'INPG se veut une solution étatique de renforcement des capacités sur l'optimisation du contenu local. Il ambitionne d'être le premier fournisseur en matière de formation dans le domaine du pétrole et du gaz au Sénégal et dans la sous région ouest africaine.