L’ONAS remporte la Calebasse de l’Excellence de l’entreprise la plus performante

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a été distingué, samedi dernier. C’était lors la 17ème édition la cérémonie des Calebasses de l’Excellence organisée par le Groupe Calebasse Consulting. Le représentant du Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo a reçu la Calebasse de l’Excellence de l’entreprise de la plus performante des mains de Maram Kaïré, le parrain de cette édition. Les membres du jury ont été convaincus par les efforts en cours pour améliorer la qualité des services, la construction des ouvrages structurants, les efforts de décentralisation de l’offre de services… « Cette distinction est méritée au regard de ce qui est en train de se faire. Les pays de l’Afrique viennent s’inspirer de l’expérience de l’ONAS. Elle est d’autant méritée que nous sommes certifiés qualité », a évoqué Pape Samba Diop, Conseiller Technique du Directeur Général.





Pour sa part, le promoteur des Calebasses de l’Excellence, Pape Amadou Mbodji a invité les jeunes à avoir confiance en eux et de croire qu’il est bien possible de réussir au Sénégal. L’amélioration des conditions des travailleurs, la prise en charge de leurs besoins sont connues y compris par des personnes extérieures de l’institution. « Il y a un Onas nouveau sous le Directeur Général Mamadou Mamour Diallo. En plus de sa politique sociale, Mamadou Mamour Diallo a pris en compte les doléances des syndicats », a laissé entendre Bécaye Mbaye, le chroniqueur sportif. Cette distinction arrive dans un contexte où l’Onas est en train d’accélérer à l’exécution des projets emblématiques.





La prise de fonction de Monsieur Mamadou Mamour Diallo à l’Office National de l’assainissement du Sénégal (ONAS) marque un tournant dans la mise en œuvre des projets emblématiques du Président de la République, son Excellence Macky Sall. Il avait donné le ton lors de la passation de service, le 7 novembre 2022, en affirmant qu’il faisait de la satisfaction des besoins des usagers ses priorités de premier ordre.





Le terrain sera alors son champ d’actions et d'interventions. Il sera en première ligne lorsque les ingénieurs mettaient en eau l’émissaire marin qui place le Sénégal dans le Ranking des pays ayant des ouvrages d’assainissement qui sortent des sentiers battus.





L’émissaire marin long de 1, 200 km est l’aval d’un projet dont l’amont est la station d’épuration de Cambérène. C’est l’une des grandes en Afrique de l’Ouest. Les visites régulières du Directeur Général ont donné un coup d’accélérateur à la mise en œuvre et à l’amélioration de la visibilité de ce projet phare du Président de la République qui impactera 1 million 600.000 personnes à Dakar pour un coût global de 42 milliards de francs Cfa. L’extension et la modernisation de la station de Cambérène est dans sa phase terminale.





Dépollution de la baie de Hann





Le Projet de dépollution de la baie de Hann, d’un coût de 94 milliards de Francs Cfa a franchi un nouveau cap. Pour la première fois, la construction des ouvrages a commencé à Mbao où la station d’épuration d’une capacité de 25.000 m3/jour est en cours de réalisation.





Le renouvellement du collecteur Hann-Fann







Ses visites de chantiers ont comme mot d’ordre : l’accélération du rythme d’exécution, condition du respect des délais surtout lorsque la mise en œuvre relève d’une question de sécurité publique. C’est le cas avec le projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann. La pose des conduites se fait sur tous les fronts. Il est prévu le renouvellement de 6, 5 km du collecteur et de 100 km de réseau secondaire, la pose de 7000 branchements domiciliaires, la fourniture d’équipements et matériels pour le service d’exploitation. L’exécution de ce projet d’environ 83 milliards Francs Cfa sera terminée en février 2024.







Projet de 23 milliards à Touba