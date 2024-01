L’opération reconquête tourne court : sans permis de conduire, l'ex-épouse du chauffeur percute des véhicules

Pour reconquérir son ex-épouse, T. Samb, chauffeur, lui a remis les clés de sa véhicule de service pour une virée en amoureux.



Celle-ci a mal tourné. Et pour cause, souligne L’Observateur, la dame nommée Téné va percuter et endommager deux autres véhicules appartenant respectivement à B. Diongue et A. Samb.



T. Samb et la conductrice seront arrêtés à la suite des constats d’usage pour mise en danger de la vie d’autrui, défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise. Attraits à la barre hier, ils ont été condamnés à trois mois avec sursis par le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Une peine d’avertissement.



« Talla est venu chez moi, et m’a proposé de conduire l’un des véhicules. Il a même insisté pour que je prenne l’autre voiture pour que je ne perde pas la main. Il avait aussi promis de me protéger en cas d’accident. J’avais prévu depuis longtemps de passer mon permis, mais il y a une erreur sur ma carte d’identité », a admis Téné.