L’Ordre des avocats réclame l’arrêt des poursuites contre Me Babacar Ndiaye

Dans un communiqué le Conseil de l’Ordre des Avocats réclame la « cessation immédiate des poursuites initiées contre Maître Babacar NDIAYE et exige sa libération sans délai ». Seneweb vous propose l’intégralité du texte.







« Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal a constaté avec stupéfaction l'arrestation ce vendredi 04 août 2023 de Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour, sur ordre du Procureur Général près la Cour d'Appel de Dakar, en violation des règles de procédure.





Cette arrestation, intervenue à la suite d'une simple lettre d'information du Procureur Général reçue le même jour par le Bâtonnier, est une violation flagrante de l'article 6 duRèglement n05/CM/UEMOA sur I'harmonisation des règles de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, quiprescrit la consultation préalable duBâtonnier avant toute poursuite, arrestation ou détention.





Maître Babacar NDIAYE a été nuitamment appréhendé dans les locaux de lasection de recherches de la gendarmerie de Colobane, oùil se trouvait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.





Violemment interpellé, les mains menottées dans le dos, il a été acheminé manu militari à la Süreté urbaine, où, jeté au violon, il est gardé àvuedepuis lors, toujours sur instruction du Procureur Général.





Le Parquet Général ne saurait, suivant les intérêts du moment, s'arroger la liberté d'une interprétation erronée des textes ou celle de les ignorer pour quelque motif que ce soit.





Face àces graves dérives et n'ignorant pas que les avocats ne sont pas au-dessus des lois, I'Ordre des Avocats du Sénégal appelle au respect scrupuleux par les pouvoirs publics des droits et libertés accordés par laloi et àla cessation de toute entrave àl'exercice de la profession d'avocat au Sénégal.

L'Ordre des Avocats du Sénégal dénonce et condamne avec la plus grande fermetéla violation des règles de procédure définies par la loi, ainsi que le caractère inopportun, arbitraire, volontairement humiliant et dégradant des conditions d'arrestation et de détention de Maître Babacar NDIAYE.





L'Ordre des Avocats du Sénégal réclame la cessation immédiate des poursuites initiées contre Maître Babacar NDIAYE et exige sa libération sans délai.





L'Ordre des Avocats se réserve le droit de donner toutes suitesappropriées au maintien des poursuites entreprises par le Procureur Général contre Maître Babacar NDIAYE et invite tous les avocats du

Sénégal à rester mobilisés pour ladéfense de la défense. »