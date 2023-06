Belle moisson de la Douane : 340 millions CFA de produits prohibés saisis en moins d'un mois

Encore une belle moisson des douanes sénégalaises. Les soldats de l’économie ont saisi des produits prohibés d’une contrevaleur de 340 millions de francs CFA.





Les couloirs de trafics illicites s'intensifient. Malheureusement pour les trafiquants, la douane ne baisse pas la garde pour endiguer le trafic de produits dangereux pour la santé des individus.





Les opérations de bouclage des réseaux par les unités douanières ont permis de réaliser d’importantes saisies de drogues et de médicaments contrefaits, entre fin mai et début juin 2023, pour une contrevaleur estimée à plus de 340 millions de francs CFA, lit-on dans un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la douane parvenu à Seneweb.





Les résultats de ces opérations se présentent comme suit :





• saisie d’un lot de divers médicaments d’un poids total de 412 kg à Missirah Wadène, département de Koungheul, par la Brigade mobile de Kaffrine (la contrevaleur des médicaments saisis est évaluée à 47 500 000 F CFA) ;





• 118 millions de francs CFA à Palmarin réalisée par la Brigade maritime de Joal, Subdivision des Douanes du Littoral Sud (contrevaleur est estimée à 66 millions de francs CFA, une autre cargaison d’une contrevaleur de 17 millions de francs CFA à Ndangane, dans les îles, a été aussi intercepté) ;





• À Palmarin et Ndangane, les agents de la même unité ont saisis 230 kg de chanvre indien et l’autre 121 kg dans deux pirogues (la contrevaleur totale de ces deux saisies de drogues (pirogues et deux moteurs réunis) est évaluée à 35 800 000 F CFA) ;





• À Thiaroye, la brigade mobile des douanes a saisi 10 cartons de médicaments d’une contrevaleur de 3 millions F CFA ;





• Des médicaments vétérinaires d’une contrevaleur de 70 millions F CFA ont été saisis au Nord par les éléments de la brigade fluviale de Saint-Louis, Subdivision des douanes du littoral Nord et les agents du poste des douanes de Diama, Subdivision de Saint-Louis, région douanière du Nord (3 270 boites de divers produits d’une contrevaleur estimée à 21 400 000 F CFA saisies à Ndioum-Diéry, dans le département de Podor, et 50 cartons de médicaments vétérinaires interceptés à Ndiawar et évalués à 48 650 000 F CFA) ;





• double saisie de chanvre indien par la brigade maritime de Mbour, précisément dans la forêt de Thiadiaye, avec 400 kg de drogue, et à Pointe-Sarène 154 kg de drogue conditionnés en quatre colis d'une contrevaleur de 65 000 000 F CFA ont été saisis ;







• À Gossas, la subdivision de Fatick, a saisi une berline remplie d’aphrodisiaques d'une contrevaleur de 59 millions de francs CFA (moyen de transport et produits réunis).





L’Administration douanière réaffirme sa détermination à combattre le crime organisé sous toutes ses formes, notamment le trafic de produits dangereux pour la santé physique et mentale des populations.

















