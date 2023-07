La Cellule de com de TDS rejette les accusations « tendancieuses » de la section SYNPICS

La tension monte entre la Direction Générale de TDS et la section SYNPICS TDS, qui a récemment réagi à travers un communiqué incendiaire exploité par Seneweb, alléguant des actes répréhensibles de la part de la directrice générale Nafissatou Diouf. Dans un souci de transparence et de rectitude, le service de communication de TDS a souhaité clarifier les faits et rejeter les accusations qui, selon eux, reposent sur des bases infondées.





Selon le communiqué du service de communication de TDS, la véritable intention de la section SYNPICS TDS était de servir d'instrument à des agents « affairistes » pour régler leurs problèmes personnels, une démarche qualifiée de "PATHÉTIQUE" par les responsables de TDS.





Le communiqué a ensuite mis l'accent sur les actions entreprises par la Directrice Générale de TDS, Nafissatou Diouf, dont l'objectif principal serait de garantir la viabilité de l'infrastructure TNT. En particulier, le scandale entourant le marché conclu par l'ancienne direction pour créer une « redondance » du cœur de réseau à Thiès a été mis en lumière, suscitant une demande d'audit de la part de la nouvelle direction.





En outre, la réhabilitation des centres émetteurs a été évoquée, soulignant que cette question n'avait jamais fait partie des revendications du SYNPICS TDS jusqu'à l'émergence du SYNPAP-TDS, un fait qui semble susciter l'étonnement de la direction de TDS.





Quant aux "acquis" des travailleurs, la cellule de communication de TDS a relevé un certain flou dans les revendications du syndicat. « Si c’est du carburant dont il s’agit, la Directrice Générale a tenu à faire respecter la Loi en ayant une posture républicaine : faire respecter les directives présidentielles. Le décret sur les véhicules de fonction avait en effet réglé toutes ces questions avec le désengagement de l’État : que cela soit les véhicules, l’assurance ou encore le carburant, il est versé aux ayants-droit une indemnité », dit le communiqué qui explique que tout ceci a pour but de veiller à respecter les directives présidentielles concernant l'indemnisation des véhicules de fonction.





Concernant la liberté de venir travailler à « n'importe quelle heure », TDS a clarifié que cette liberté a été retirée pour assurer la pérennité du travail, instaurant un système de pointage pour contrôler les horaires de présence.





Par ailleurs, le communiqué a abordé le sujet du recrutement non conforme au manuel de procédure, point de revendication du SYNPICS TDS, citant les quatre agents recrutés par la Direction Générale. La cellule de communication de TDS a soulevé des interrogations sur l'embauche d'un chargé du service courrier, d'une assistante de direction, d'un responsable du digital et d'un conseiller en communication. De plus, la cellule de communication a pointé du doigt le « silence » de la section SYNPICS-TDS concernant le recrutement de dizaines d'agents par le Président du Conseil d'Administration, qui aurait permis à chaque membre du conseil de faire recruter un agent, entraînant des cas d'absentéisme rémunéré. « La section SYNPICS-TDS reste aphone sur le recrutement de dizaines d’agents par le Président du Conseil d’Administration, qui, en même temps, avait « permis » à chaque membre du conseil de faire recruter un agent ! Résultat des courses, la nouvelle direction générale constate, amère, que des agents percevaient leur salaire sans venir travailler. Le comble ! », fustige la note.