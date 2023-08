La chute du gang de l’ancien policier auteur du kidnapping d’un maître coranique

La Sûreté urbaine (SU) a mis fin aux agissements d’un gang dont les membres se faisaient passer pour des policiers. Ils interpellaient leurs victimes, les intimidaient et les détroussaient avant de les relâcher dans la nature. Ils étaient quatre. Les deux sont tombés.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, Ousmane Dieng alias «Papis» est le premier à être arrêté. Il a été cueilli à Tivaouane Peul. Il a reconnu les faits et dénoncé ses complices présumés : Mouhamed Guèye dit «Ndiol», Mamadou Fofana alias «Caporal» et Cheikh Fall.



«Ndiol» a été par la suite interpellé à Pikine. Il était ASP en service au commissariat de Jaxaay. Lors de son arrestation, il portait une arme factice, des menottes et d’autres éléments de l’arsenal du policier. Avec «Papis», il a été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, vol et détention d’armes sans autorisation.



La SU poursuit ses investigations pour retrouver les deux autres membres du gang, «Caporal» et Cheikh Fall. Ce dernier a été présenté par «Papis» comme un policier récemment affecté à Kolda. Mais les enquêteurs découvriront qu’il a été viré du rang des flics. La perquisition de son domicile à Rufisque a permis de mettre la main sur deux pistolets factices, une radio Gota et des Airpods appartenant à leur dernière victime.



Celle-ci se nomme Aly Dia, un maître coranique domicilié à Cité Douanes. En avril dernier, le gang a effectué une descente musclée chez lui. Cheikh Fall et Cie l’ont accusé de trafic de faux billets. Ils l'ont embarqué en même temps que deux de ses amis, Omar Sakhor et Mbaye, qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.



Après avoir effectué plusieurs heures durant le tour de Dakar, Aly Dia et ses compagnons d’infortune sont libérés par les faux policiers. Mais ils seront dépouillés de 700 000 francs CFA, de leurs téléphones et d’autres effets personnels.



À la suite de leur plainte, la SU s’est lancée aux trousses des malfaiteurs. Les premiers résultats de leurs investigations sont tombés quatre mois plus tard. Et la traque continue.