Programme d’accélération : LA COOPERATION ALLEMANDE ET SEPHIS SENEGAL RECHERCHENT 30 FEMMES ENTREPRENEURES

SEPHIS SÉNÉGAL et son partenaire la Giz/Invest For Jobs Sénégal ouvrent leur prestigieux programme d’accélération, de leadership et de mentorat féminin African Women of theFuture Fellowship (AWF).





Dans l’objectif d’agrandir les opportunités des femmes désireuses de lancer et de développer leurs entreprises, ainsi que de favoriser leur participation active dans l'économie sénégalaise, le programme African Women of the Future Fellowship (AWF), initié par Sephis Sénégal, recherche 30 femmes entrepreneures vivant au Sénégal à accompagner et à accélérer.





Une opportunité unique pour les femmes entrepreneures





Le programme African Women of the Future Fellowship (AWF) offrira aux candidates sélectionnées une opportunité unique d’avoir accès à une formation approfondie, un mentorat personnalisé et un accompagnement technique de qualité. Les participantes auront accès à des ateliers de renforcement des capacités, des sessions de formation sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise, ainsi qu'à des ressources pratiques pour développer leurs compétences en leadership et en gestion.





Au cours de meet up, les bénéficiaires du programme prendront également part à des sessions d’échanges de haut niveau avec des dirigeants du secteur privé ou public.





Le volet mentorat permettra aussi aux entrepreneures d’être jumelées à des professionnels expérimentés dans leur domaine d'activité. Ce mentorat vise à leur offrir des conseils stratégiques, à les aider à surmonter les défis auxquels elles pourraient être confrontées et à

les encourager dans leur parcours entrepreneurial.





Un réseau fort et un positionnement au sein du secteur privé





Outre les formations et le mentorat, le programme AWF permettra aux participantes de rejoindre un réseau fort composé d'autres femmes cheffes d’entreprises. Cette communauté d'entrepreneures permettra des échanges de connaissances, de bonnes pratiques et de contacts, favorisant ainsi la collaboration et l'innovation.





SEPHIS encourage également les participantes à partager leur expérience avec d'autres femmes et jeunes filles dans leurs communautés respectives, afin d'inspirer et de motiver la prochaine génération de femmes leaders et entrepreneures.





L'ouverture du programme African Women of the Future Fellowship (AWF) au Sénégal ouvre de grandes perspectives pour les femmes entrepreneures sénégalaises, renforçant ainsi leur rôle clé dans le développement économique du pays.





Pour cette édition, SEPHIS Sénégal et son partenaire Invest for Jobs Sénégal recherchent des jeunes femmes entrepreneurs selon les critères suivants :





Avoir entre 20 et 50 ans ; Avoir au moins le niveau terminale (ou équivalent). Etre citoyenne de tout pays africain, mais résidente au Sénégal.





Les postulantes devront être créatrices d’une entreprise privée, en activité depuis au moins un an (quel que soit le secteur d’activité) ou porteuses d’un concept d’entreprise très solide, novateur et prévoyant lancer l’entreprise au cours de l’année 2023 sur le territoire et avoir une bonne maitrise de la langue Française (oral et écrit).





Les candidatures sont invitées à postuler jusqu’au 4 Août 2023.





Rappelons que depuis 2009, la Fondation SEPHIS, s’est fermement établie comme un acteur stratégique dans la croissance des PME dirigées par des femmes en Afrique subsaharienne et au-delà. En apportant activement un soutien critique, une formation et une assistance, l’organisation a contribué à la croissance de ces entreprises ; a réussi à les rendre plus structurées, plus visibles ; à leur ouvrir l’accès à de nouveaux marchés et à des opportunités de financement afin de les positionner stratégiquement au sein du secteur privé.





En 2018, le programme AWF a été reconnu par l’Union Africaine comme l’une des 50 meilleures initiatives en matière d’éducation sur le continent Africain.





SEPHIS est présente depuis 13 ans en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Togo) avec des bureaux de représentation en France et au Canada. Son siège est à Abidjan.