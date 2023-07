La Dic neutralise une bande qui simulait des accidents pour dépouiller les usagers

La Division des Investigations Criminelles ( DIC) a mis hors d'état de nuire un réseau de voleurs notoires qui sévissait à Dakar. Le cerveau M.Coulibaly et ses compères simulaient des accidents pour dépouiller les conducteurs de leurs biens. Grâce à ce modus operandi, le gang incriminé a volé des millions de F cfa et un important lot de matériels selon des sources de Seneweb.



Un exploit à l'actif des éléments de la DIC qui ont fait tomber une bande de malfaiteurs constituée essentiellement de récidivistes. M.Coulibaly et sa team profitaient des embouteillages pour simuler un accident en vue de dépouiller les usagers.



L'un d'eux cognait le véhicule ciblé et son acolyte profitait de l'affolement du conducteur pour emporter les sacs qui se trouvaient dans la voiture avant de s'éclipser dans la nature.



O.Sagne était tombé dans le piège orchestré par ledit gang à hauteur de la clinique Cardio 24 et les locaux de la FIFA. En revenant de son lieu de travail, il a freiné son véhicule lorsqu'il a senti un bruit.



Un individu s'est présenté devant lui en tenant sa main sous prétexte qu'il a heurté par le véhicule. O.Sagne a subitement baissé la vitre droite pour s'enquérir de la situation. Les autres malfaiteurs en ont profité pour voler ses 02 sacs contenant ses divers documents administratifs ainsi que deux 02 téléphones portables de marque Fold et une carte GAB, avec laquelle ils sont parvenus, plus tard, à retirer frauduleusement la somme de 3.000.000 F CFA selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Arrivé à son domicile, O.Sagne a constaté la disparition de ses deux sacs. Il est retourné sur les lieux de l'incident. La scène digne d'un film hollywoodien a été immortalisée par une caméra de surveillance.



La victime a déposé une plainte contre x sur la table du chef de la Dic avant de remettre une clé usb contenant les images au commissaire Adramé Sarr. Les enquêteurs de cette unité d'élite de la police nationale ont été mis en branle pour identifier et interpeller toute personne impliquée.



L'exploitation des images de la caméra de surveillance a permis aux hommes du commissaire Sarr d'identifier formellement le cerveau du gang. Mais les policiers ont appris que M.Coulibaly a été déféré au parquet par la gendarmerie des Maristes pour une affaire de vol de téléphone portable.



Extrait de sa cellule de Rebeuss, le détenu domicilié à Pikine a nié en bloc son implication dans cette affaire. Il a néanmoins été formellement identifié grâce aux images de la vidéo de surveillance.



M.Coulibaly a refusé catégoriquement de livrer l'identité de ses compères. Après cette étape de la procédure, cet éleveur de profession a été déféré à nouveau puis placé sous mandat de dépôt.



La poursuite des investigations a permis aux hommes du commissaire Adramé Sarr de mettre la main sur un autre membre du gang incriminé.



M.M M.Fall alias M.Fall a avoué avoir pris part à ce forfait en compagnie de du chef de gang M.Coulibaly. Il a dévoilé l'identité du troisième membre de ce réseau. Ce dernier est en cavale.



La perquisition effectuée au domicile du nommé M.M.M.F alias M.Fall a permis aux policiers de découvrir 10 sacs et 09 pochettes de différents modèles, des devises de différents pays, un passeport ordinaire sénégalais, deux bagues grand format.



Au cours de l'enquête, une autre victime s'est présentée dans le bureau du chef de la Dic pour déposer une plainte contre x. Il ressort de sa déposition que B.D.Ndour avait quitté son lieu de travail pour rentrer à son domicile vers 20h. Mais un individu qui n’est autre que M.M.M.F a heurté son véhicule. Pris de peur, le sieur Ndour a baissé sa vitre pour s'enquérir de la situation. Et les autres malfaiteurs en ont profité pour emporter ses deux sacs contenant divers documents confidentiels, un ordinateur portable et un iPhone 14, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Le deuxième plaignant a identifié l'un de ses sacs dans les objets saisis chez M.M.M.Fall, lors de la descente policière à Pikine.



Extrait de prison pour une deuxième fois dans cette affaire, le cerveau M.Coulibaly a persisté dans ses dénégations. Mais son compère M.M.M.Fall persiste et signe que Coulibaly a pris part à ce forfait et que le gang a commis d'autres vols.



Au terme de l'enquête, le duo a été déféré pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, recel, retrait frauduleux et complicité des mêmes chefs.



Les membres de cette bande ont été interpellés et présentés au procureur dans le passé pour des faits similaires