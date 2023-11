La direction de Séo dépose une plainte contre le Maire de Keur Massar Nord, son adjoint et une tik-tokeuse

La Direction générale de Séo dépose une Plainte à la Police de Cyber Sécurité contre le maire de Keur Massar Nord, son agent municipal et une Tik-Tokeuse pour diffamation, dénigrement et diffusion de vidéos mensongères faisant allusion d’une production de l’eau minérale Séo à Keur Massar. La Tik-Tokeuse a été localisée et auditionnée par la police ainsi que l'agent municipal qui avait filmé l’image de Séo. Reste l’audition du maire…





Afin de protéger l’image de sa marque et éclairer l’opinion publique sur la véracité des faits, la société CMGA qui est propriétaire de la marque d’eau minérale Séo a décrié l’accusation et l’usurpation du maire de Keur Massar Nord suite à la publication de vidéos insinuant la production d’eau en bouteille de marque Séo dans une maison à Keur Massar.





Sur ces vidéos,on voit une unité de production d’eau en sachets avec les logos de Séo pour faire croire que c’est l’eau en bouteille Séo qui est produite dans des conditions insalubres.





Une Tik Tokeuse s’est, ensuite, appuyée sur cette vidéo pour appeler l’opinion publique à boycotter de la nouvelle bouteille de l’eau Séo.





Sous le choc, la direction générale de Séo a porté plainte systématiquement pour rétablir la vérité, incriminer les mises en cause et éclairer l’opinion publique qu’il n'y a aucune production d’eau Séo ni à Keur Massar ou dans une autre localité. La seule usine se trouve à Ndieyene Sirakh dans la région de Thiés.





La Direction générale de l’eau Séo ne compte pas se laisser faire. Elle a décidé de rétablir la vérité à tout prix pour l'intérêt supérieur des consommateurs. « Nous souhaitons rétablir la vérité. Ils ne peuvent pas se permettre d'induire les consommateurs en erreur sur de fausses déclarations. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de dire des contre-vérités sans prise de responsabilité. Ce n'est pas acceptable. Nous avons travaillé inlassablement pendant des années pour faire connaître la bonne qualité de notre eau minérale et par conséquent, nous n’accepterons aucune diffamation qui entachera notre travail. Nous précisons qu'on est, en aucun cas, mêlé à cette production d’eau en sachets à Keur Massar Nord », a fait savoir la directrice marketing.





« Il faut préciser que l’usine ultra moderne de l’eau minérale Séo se trouve dans la région de Thiès, avec une capacité et une qualité de production d’eau inégalées au Sénégal. Nous produisons une eau de source naturelle venant de 400 mètres des profondeurs de nappes souterraines » poursuit la directrice marketing.





Elle nous précise également qu’ils ont innové récemment avec leur nouvelle bouteille de format 350ml, en se rapprochant davantage des normes internationales de qualité en bouchon, étiquette et bouteille. Séo rappelle, par ailleurs, que la qualité et l’authenticité de ses produits restent intactes et qu’aucune bouteille d’eau Séo est produite à Keur Massar.