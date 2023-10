La Directrice sectorielle de la Banque mondiale adresse un satisfécit à l’Agence de Développement Municipal

Mme Sylvie Debomy, Directrice Sectorielle de la Banque mondiale en mission au Sénégal, du 9 au 13 octobre 2023 pour une revue du portefeuille de son secteur, a visité l’Agence de Développement Municipal (ADM).





La rencontre visait à discuter sur le Programme d’Appui aux communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen), le projet de relèvement et de résilience à Saint louis (SERRP) et le Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation aux changements climatiques (PROGEP 2).





Le Directeur général par intérim de l’ADM, Monsieur Baye Oumy Gueye, souhaitant la bienvenue à son hôte de marque, a manifesté toute la disponibilité de l’Agence à poursuivre la fructueuse collaboration avec la Banque mondiale au grand bonheur des populations du Sénégal.





Madame Sylvie Debomy a loué la bonne dynamique et le rythme de progression des projets et programmes et invite l’ADM à maintenir le cap de la performance.





Présentant le PACASEN, le coordonnateur M Mansour Bocoum est revenu sur les résultats probants induits par le programme sur le vécu des population . A l’en croire, le PACASEN a réalisé plus de 2000 projets qui ont impacté plus de 6 millions de personnes.





Des réformes structurelles et des formations qualifiantes des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets ont été initiées.





La coordonnatrice du SERRP, Mme Marie Ndaw, par ailleurs Directrice technique de l’ADM, a donné des informations sur l’évolution des 501 logements que l’État va donner aux populations de Saint-Louis victimes de l’érosion côtière.





Un projet structurant qui va doter la cité d’un poste de santé évolutif, d’une école, d’un marché et de toutes les commodités pour les services sociaux de base.





Dans la même dynamique, M Mamadou Tall, coordonnateur du PROGEP 2 a passé en revue les activités phares et les résultats pour lutter efficacement contre les inondations dans le « Grand Dakar ».