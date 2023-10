La douane démantèle un marché noir : 146 000 l de carburant saisis entre Dakar, Thiès et Mbour

La douane a encore réalisé un exploit, en saisissant 146 000 l de carburant. Les gabelous ont exploité l'information selon laquelle un marché noir de vente de carburant et de livraison illégale de fuel prospérait entre Dakar, Thiès et Mbour.







C'est ainsi que la Subdivision des douanes de Dakar-Extérieur de la Direction régionale Ouest, a pris en filature plusieurs camions-citernes. "Cette opération, minutieusement organisée s’est déroulée dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour durant la semaine du lundi 17 au dimanche 22 octobre 2023. Elle a mobilisé la brigade spéciale de recherche des douanes de Dakar-Extérieur, la brigade mobile n°1 des douanes de Dakar-Extérieur et la brigade mobile n° 2 des douanes de Dakar-Extérieur", lit-on dans le communiqué de la Direction générale des Douanes.





C'est ainsi que plusieurs cargaisons frauduleuses de carburant ont été saisies, soit 40 000 l qui étaient en cours de transvasement dans des bidons de 20 l saisis à Diass, un déversement frauduleux de 40 000 l de gasoil déjoué à Potou, dans la zone portuaire, 30 000 l de fuel en provenance de Sangalkam sans aucun papier de transport interceptés à Nguekhokh.





La douane informe que quelques semaines auparavant, une première saisie de 36 000 l de fuel achetés sur le marché noir avait été faite à Sandiara par la même subdivision. Ce qui porte à 146 000 l la quantité totale des saisies opérées.