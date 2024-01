La Fondation Marie Louise Mimran parraine des ASC de Richard Toll et de Dagana

La Fondation Marie Louise Mimran a apporté un soutien important aux ASC de Richard Toll et Dagana pour la préparation et l’organisation des phases finales des Navétanes 2023. Un événement phare de l’agenda sportif dans le Département, qui se tient du 20 au 22 janvier.





Les joueurs et l’encadrement technique de chaque équipe ont reçu, en soutien, des équipements sportifs, maillots, crampons, et blousons, des provisions, ainsi qu’une subvention conséquente pour le paiement des primes, la restauration et la logistique.