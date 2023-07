La Fondation Sadio Mané, l’escroc et le généreux donateur

Un généreux donateur reçoit un coup d’une personne se présentant comme le responsable de la Fondation Sadio Mané. Il décaisse 1 million 339 mille francs CFA pour ce dernier, croyant sans doute avoir apporté son appui aux œuvres sociales de l’attaquant des Lions.



Malheureusement pour lui, il avait affaire à un escroc. Les Échos, qui donne l’information, précise que celui-ci «a usé de manœuvres frauduleuses» pour entrer en contact avec sa victime afin de pouvoir réaliser son coup.



Le journal rapporte que le donateur a déposé une plainte contre X pour usurpation d’identité, abus de confiance et escroquerie. Le mis en cause, non encore identifié (d’où X), est dans la nature.