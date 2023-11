La police arrête 2 individus qui accusaient Touba de persécuter les homosexuels

Pour certains migrants, tous les moyens sont bons pour obtenir l'asile aux États-Unis. Ces clandestins versent dans la manipulation ou le mensonge pour accéder au pays de l'oncle Sam.





Abdou Ndiaye est entré en Amérique en passant par le Nicaragua. Pour obtenir l'asile, il a porté de fausses accusations contre Touba. Mais son projet mûrement planifié a été déjoué par les policiers du poste de Gouy-Mbind.





Que s'est-il passé ?





Un émissaire du migrant Abdou Ndiaye s'est présenté le mercredi dernier dans les locaux du poste de police de Gouy-Mbind à Touba. Il a tenté de tromper la vigilance des limiers pour légaliser la déclaration sur l'honneur pour le compte de son ami établi aux États-Unis. M. Guèye a mentionné dans le document qu'Abdou Ndiaye est son ami d'enfance, mais il a été persécuté à Touba à cause de son orientation sexuelle.





" Abdou Ndiaye vivait à Touba avec sa famille. Il a été victime de persécutions à cause de son orientation sexuelle. Abdou était obligé de se réfugier aux États-Unis pour vivre son homosexualité", lit-on dans la déclaration sur l'honneur.





Ayant noté des incohérences dans les propos de l'émissaire du migrant Abdou Ndiaye, le policier en chef du poste de Gouy-Mbind a sommé M. Guèye d'apporter des preuves de cette persécution. L'infographe a fini par avouer avoir fait un faux témoignage pour aider son ami.





Les policiers ont saisi par-devers lui trois autres documents de même nature où des personnes déclarent sur l'honneur que leurs amis auraient fui le Sénégal à la suite de persécutions à cause de leur orientation sexuelle.





M. Guèye a été placé en garde à vue pour fausse déclaration sur l'honneur, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs.





Le récit préfabriqué d'un faux homosexuel





La poursuite des investigations a permis aux hommes du lieutenant El Hadj Ndiogou Mbaye de mettre la main sur l'auteur d'une autre fausse déclaration sur l'honneur. Il s'agit du commerçant S. Sour.





Seneweb vous livre intégralement le faux témoignage de ce commerçant incriminé.





"Abdou Ndiaye est mon meilleur ami depuis l'enfance. D'ailleurs, il me manque trop, car on faisait tout ensemble. Il est intelligent, jovial avec un cœur d'or. Je me rappelle beaucoup de souvenirs de lui. Certes, on avait d'autres amis, mais notre rapprochement était à ce point que tout le monde nous enviait. Je le comprenais parfaitement, je connaissais ses moindres déplacements. Je fouillais en cachette son téléphone portable et je me rendais compte qu'il aimait beaucoup les sites gay. Mais il me le cachait parce qu'il avait peur. L'homosexualité est un sujet tabou chez nous et sévèrement punissable ici. Plus particulièrement dans la ville où nous vivons qui a ses particularités. Touba est l'une des rares villes au Sénégal où on ne vend pas de l'alcool, du tabac et tout ce qui est interdit par l'islam. Nos libertés ici sont restreintes. C'est pour cela que je pars souvent à Dakar chez mon frère qui vit là-bas. D'ailleurs, depuis que suis enfui de Touba lors de nos problèmes là-bas, je n'y me suis pas retourné. Je me rappelle bien ce jour, alors que nous revenons de la prière du vendredi. Je lui faisais savoir qu'il était différent des autres hommes. Sachant bien de quoi je parle, il niait ma question et poursuivait son chemin. J'ai évoqué le fait qu'il ne soit pas marié vu l'âge qu'il a, mais il m'a fait savoir qu'il attendait le bon moment. C'est à ce moment que je l'ai coupé pour lui dévoiler nos vraies identités, il est gay comme moi.





Je lui ai même avoué mes sentiments ce jour-là. Après cette conversation, nous avons commencé à être ensemble. Nous avons commencé à explorer nos attirances asexuelles l'un envers l'autre. Un jour, alors que nous avions des relations sexuelles, la femme de chambre de sa famille nous a surpris et a juré qu'elle va nous dénoncer. Abdou Ndiaye a même essayé d'acheter son silence, mais elle a refusé. Elle a raconté tout au père de Abdou Ndiaye et nous avons été cueillis et battus pendant des heures, on a subi beaucoup de tortures presque sans défense. Après avoir été battu, le papa d'Abdou nous a déclaré qu'il dirait à la police religieuse que nous devons quitter sa maison . Après m'être échappé, j'ai vite pris un Allo Dakar pour rallier la capitale. En cours de route, j'ai envoyé un texto à Abdou Ndiaye pour qu'il me suive à Dakar pour notre sécurité . Je me sentais coupable, car c'était de ma faute s'il était dans cette situation. Une fois à Dakar, il continuait de recevoir des menaces, il a même changé de numéro plusieurs fois. Alors pour sa sécurité et son bien-être, il a décidé de laisser son pays pour venir en Amérique à la recherche de liberté. Peut-être qu'un jour, ce sera mon tour de le suivre."





Il ressort que l'enquête que ce commerçant a fait un faux témoignage pour aider Abdou Ndiaye qui se trouve aux États-Unis.