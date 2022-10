La Poste : Les agents étalent leur ras-le-bol, risque de grogne sociale d'envergure

Les agents de la Poste ont organisé une manifestation devant la direction générale ce matin . L'information a été donnée par la Rfm. Ils réclament le paiement du mois de septembre et des avances scolaires. Ces titulaires de comptes de chèques postaux exigent leurs dus devant des comptes sans liquidités et affirment que toutes les agences ont toutes donné le même motif.Ces agents constitués de salariés, de retraités et venus de différentes régions, parlent d'un drame social en cette période de rentrée des classes. Ils interpellent le chef de l'État et menacent de passer à la vitesse supérieure.



Dans le même sillage, une partie du personnel organise une conférence de presse prévue cet après-midi.