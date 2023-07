La prostituée, les liasses de billet et la boisson suspecte

Fatima vend ses charmes. Elle a été reconnue coupable, ce mardi, d’avoir drogué un de ses clients, I. Wade, et de lui avoir volé 640 000 francs CFA. Elle a échappé à la prison, mais devra verser le montant en question à sa victime et éviter de commettre le même délit. En effet, Fatima a été condamné à deux ans assortis de sursis.



La mise en cause a été jugée devant le tribunal d’instance de Dakar. À la barre, elle a nié les faits qui lui sont reprochés. «Quand il s’est endormi, j’ai quitté la pièce. Déjà, il me doit 10 000 F CFA. Il m’avait juste remis une avance de 15 000 F CFA», jure-t-elle.



Faux, selon I. Wade, qui sert une autre version, appuyée par J. Mané et Diégo, employés dans l’auberge où il avait rencontré la belle de nuit. Ce jour-là, rembobine le plaignant, il avait loué les services de Fatima pour 25 000 francs CFA la passe.



Au moment de quitter le bar pour monter avec la dame dans la chambre qu’il a réservée, I. Wade sort une liasse de billets pour régler l’addition. À la vue de l’argent, Fatima s’excite, d’après le réceptionniste de l’auberge-bar.



Le couple monte dans la chambre. I. Wade remet 2000 F CFA à Fatima pour des rafraîchissements. Cette dernière revient avec deux canettes. «Je ne sais pas ce qu’elle a mis dedans, mais j’ai perdu le nord dès que j’en ai pris quelques gorgées. J’ai entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés sans m’en rendre compte», raconte le plaignant.



Ce dernier ajoute qu’il s’est par la suite endormi. Fatima aurait profité de ce moment pour lui voler ses 640 000 francs CFA. Elle a nié les faits, sans convaincre le tribunal.