La région de Matam améliore sa gouvernance et la qualité de ses infrastructures grâce au Pacasen

Finance? a? hauteur de 130 milliards de FCFA par l’État du Sénégal, avec le concours de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD), le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) d’une durée de cinq ans (2018- 2023), coordonné par l’Agence de développement municipal (ADM), a permis à 124 communes pilotes du Sénégal de réaliser des projets structurants. Grâce au programme, quatre collectivités territoriales cibles de la région de Matam qui ont reçu des fonds estimés a? 1 372 900 000 FCFA, ont réussi à rehausser le niveau de leurs infrastructures, mais aussi d’améliorer de manière significative la gouvernance locale.





Une tournée d'information et de communication sur le Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) conduite par le chargé de communication de l’Agence de développement municipal (ADM), a permis de constater de visu l’impact que les investissements ont eu sur le vécu des populations dans la région de Matam. Selon le Directeur de l’Agence régionale de développement (ARD), Mamadou Ba, le Programme se porte bien. Il souligne à ce sujet que “les collectivités territoriales cibles, qui commencent a? être rodées par rapport aux conditionnalités du programme, parviennent a? remplir toutes les conditions fixées par le programme et à mettre en œuvre les projets qui ont été identifiés au niveau de la base”. “Qu’il s’agisse de Matam, Ourossogui, Thilogne, Ranérou, Kanel ou encore de Waounde?, les différentes collectivités territoriales se sont conformées aux Conditions minimales obligatoires (CMO)”, indique-t-il.





Ce, «malgré? les difficultés liées a? l’apprentissage des exigences de gouvernance du PACASEN, les collectivités territoriales de Matam, avec l’accompagnement de l’ARD, ont jusque-là? toujours rempli les CMO et les Indicateurs de performance (IDP) fixés par le programme », reconnaît le Directeur de l’ARD.





Dans la région où le volume des investissements est estime? a? environ 1 372 900 000 FCFA pour l’ensemble des collectivités territoriales et touche tous les secteurs de la vie locale, le Directeur de l’ARD a révélé que les projets exécutés, concernent le secteur de l’énergie (extension de réseaux électriques et d’éclairages publics), l’élevage (marche? a? bétails), l’hydraulique (extension du réseau d’adduction d’eau potable), la voirie (travaux de remblai de rues), l’éducation (construction de salles de classe), l’assainissement (acquisition de bacs a? ordures).





A cela s’ajoutent le secteur marchand (réhabilitation de marchés et construction de souks) et celui du transport (construction et réhabilitation de gares routières). Pour l’autorité en charge de l’Agence de Développement régional, il ne fait pas de doute que « tous ces projets réceptionnés globalement a? 80%, ont valablement amélioré? les conditions de vie des populations ». Pour indiquer « qu’au regard des secteurs couverts qui rentrent dans les préoccupations au quotidien des populations, on constate qu’il y a de meilleures conditions de vie en termes de disponibilité? d’infrastructures, d’acce?s a? ces infrastructures et même de gestion, surtout avec le renforcement de capacités et l’accompagnement de l’ARD ».