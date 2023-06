La SAR nie tout risque de pénurie de gaz butane

Suite à la parution du quotidien « BES Bi » de ce lundi 26 juin 2023, titrant à sa Une : « Risque sur la disponibilité du gaz butane, Pénurie dans le Pipe », la Société Africaine de Raffinage (SAR) rassure les Sénégalais par rapport à l’approvisionnement du pays en gaz butane.





Dans un communiqué la Sar indique qu’il n'y a aucun “risque de pénurie de gaz butane sur le territoire national.





Elle ajoute que « le Sénégal dispose de suffisamment de stock de butane pour approvisionner le marché ».





La Société Africaine de Raffinage révèle, toutefois, que “des fuites ont été décelées sur les conduites de la SAR au niveau du corridor de l'usine”.





Pour pallier cette situation la SAR a “demandé la suspension du pompage d'un butanier en cours et pris les dispositions idoines pour la sécurisation des lieux et apporter les réponses adéquates en de pareilles circonstances avec notamment une réparation par endroits et le remplacement partiel du pipe”.