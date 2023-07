La serveuse vole le téléphone de son bienfaiteur, lui demande sa date de naissance et vide son compte Wave

R. Ba est une ancienne serveuse. Elle semble à la peine pour joindre les deux bouts depuis qu’elle a perdu son emploi. Un jour, elle se fait déposer par un certain M. J. Cissé. En cours de route, elle emprunte à son bienfaiteur son téléphone portable pour passer un appel. Ce dernier, sans hésiter, lui passe l’appareil.



La communication terminée, R. Ba garde le téléphone du monsieur. Puis, l’air de rien, lui demande sa date de naissance. À son point d’arrivée, elle descend du véhicule sans rendre l’appareil à son propriétaire, qui ne s’en rend pas compte sur le moment.



Quelques instants plus tard, M. J. Cissé recouvre ses esprits. Il revient au point où il avait déposé R. Ba. Entretemps cette dernière avait réussi à pomper 132 000 francs CFA du compte Wave de sa victime.



D’après Le Soleil, qui parle de cette affaire, Cissé a appris sur place que la dame n’était pas à son coup d’essai. Il dépose plainte. Arrêtée, R. Ba passe aux aveux.



Cette dernière était vendredi à la barre des flagrants délits du tribunal de Dakar. Elle était jugée pour vol, introduction frauduleuse dans un système informatique et obtention d’avantages économiques indus.



La mise en cause a essayé de faire croire au juge que c’est M. J. Cissé qui lui a remis volontairement le code de son compte Wave. Ce qui, manifestement, n’a pas convaincu la juge qui l’a condamnée à deux mois ferme pour les faits qui lui sont reprochés sauf le vol. Elle a été relaxée de ce délit.



Le Soleil signale que le 13 juin dernier R. Ba a été condamnée pour vol.