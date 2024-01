La solution solaire d’Asharami Energy Sénégal permet à Daaray Orphanage d’économiser 500 000 CFA par mois

Asharami Energy Senegal, une société du groupe Sahara, a fourni une solution d’énergie solaire propre et durable à l’orphelinat Daaray Serigne Saliou Mbacke, économisant ainsi jusqu’à 500000 CFA en factures d’électricité mensuelles.





Un orphelinat de premier plan situé à Kounoune, Daaray Serigne Saliou Mbacke orphelinat abrite plus de 100 enfants. Mis en œuvre en collaboration avec la Fondation Sahara, le projet renforce l’engagement du Sahara Group à promouvoir l’énergie propre et durable en Afrique.





Asharami Energy Sénégal est un fournisseur leader de solutions énergétiques, facilitant l’accès au pétrole brut, aux produits blancs raffinés et au gaz de pétrole liquide. Selon Nana Yaw Asare Adu, Country Manager d’Asharami Energy, le projet impliquait l’installation de 24 panneaux solaires et de 24 batteries solaires pour alimenter tous les appareils électriques de l’orphelinat, y compris les climatiseurs, les réfrigérateurs et les machines à laver, entre autres.





« Asharami Energy Senegal est ravie d’avoir eu le privilège de donner une énergie responsable à l’orphelinat afin d’assurer des opérations fluides pour permettre aux enfants d’apprendre, de s’amuser et de rire sans interruption. Grâce à ce projet, nous sauvons l’orphelinat de plus de 200 000 FCFA (333 $) en factures d’électricité mensuelles et nous sommes ravis de faire une différence dans la vie des merveilleux enfants de l’orphelinat », a-t-il déclaré.





Selon Awa Diouf, Business Development Officer, Asharami Energy Sénégal continuera à explorer la mise en œuvre de projets critiques avec la Fondation Sahara et d’autres parties prenantes au Sénégal pour améliorer l’impact social et le développement durable. Félicitant Asharami Energy pour avoir « illuminé l’orphelinat avec la puissance du soleil », Ndeye Awa Sadio, le don, Ndeye Awa Sadio, fondatrice, a déclaré que le projet allégerait le fardeau des factures d’électricité et donnerait à l’orphelinat une occasion de planifier efficacement dans le meilleur intérêt des enfants.