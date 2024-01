La ville de Fatick voilée par la poussière : certains souffrent, d’autres se frottent les mains

Une nuée de poussière plane sur la ville de Fatick. L’Agence Nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) avait annoncé ce phénomène sur toute l’étendue du territoire. Bien que la nuée n’est pas si dense, elle a eu des impacts sur le vécu des populations. Les motocyclistes ont remis les masques et les casques. C’est le cas de Modou, un conducteur de moto Jakarta partage leurs contraintes.



"Ce n'est pas facile de conduire avec la poussière. Je porte des lunettes, mais cela n'empêche pas la poussière de pénétrer dans mes yeux. Je n'ai pas le choix, c'est ma seule source de revenus. Espérons que cela se termine très vite » a réagi Modou. Son camarade, Ibou Diouf a conscience qu’il s’expose à la poussière. Malgré tout, il ne prend pas de précautions. Il ne supporte pas le port du masque. "Je préfère conduire dans la poussière, même si ce n'est pas bon pour la santé. Heureusement, la poussière n'est pas trop intense ici", souffle-t-il.



Les personnes souffrant d'asthme et de sinusite rencontrent également d'énormes difficultés. "La poussière me rend malade. Je ne veux même plus sortir pour vaquer à mes occupations. Je crains le pire si la poussière était plus intense que ça", témoigne Mame S Nd, asthmatique.



Dans les rues de la ville, on tombe sur des personnes vulnérables comme Fatou. Le climat réveille son sinusite. " j'éternue et tousse sans cesse. Actuellement, je prends régulièrement des médicaments pour calmer la sinusite. Il est difficile pour nous de vivre avec cette poussière et la mauvaise qualité de l'air. Peut-être que cela ne durera pas longtemps », a relaté Fatou.



Si certains souffrent, d’autres se frottent les mains. Les vendeurs de lunettes trouvent leur compte. C’est ce que nous rapporte Abdou trouvé dans sa boutique au marché central de Fatick. "La vente de lunettes marche bien, contrairement aux autres jours. Nous faisons de bonnes affaires », dit-il avant de nous lancer : " que la poussière continue", dit-il en rigolant.



Cette assertion est partagée par un marchand ambulant répondant au nom de Ousseynou. Il fait le tour du marché pour écouler sa marchandise composée essentiellement de lunettes. "Actuellement, la vente est rentable, surtout pour les lunettes noires fumées", soutient-il.