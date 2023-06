Lancement de la commercialisation de PRIVILÈGE : PRIAMS s’engage au Sénégal

Le groupe PRIAMS lance la commercialisation de PRIVILÈGE, sa résidence emblématique à Dakar qui ouvre la voie de son implantation au Sénégal.





Fort de sa longue et solide expérience jalonnée de programmes de très grande qualité certifiés haute qualité environnementale, le groupe PRIAMS décline son savoir-faire avec ce programme de 63 appartements de luxe à Dakar.





Le groupe de promotion immobilière indépendant PRIAMS annonce, à l’occasion de ce lancement commercial, son implantation dans le pays avec l’ouverture de son agence dakaroise.





Fondée en 1997 et fort de ses 140 collaborateurs, PRIAMS est l’un des rares promoteurs français à bénéficier du plus haut niveau de la certification française NF Habitat HQE (Haute Qualité Environnementale).





Avec plus de 6 000 logements livrés depuis sa création, le groupe, qui connaît une solide croissance, place la qualité de ses réalisations et la qualité de la relation qu’il entretient avec ses clients, au centre de son activité et de son développement.





Malick Ndiaye, Directeur associé de l’agence de Dakar, bénéficie d’une grande expérience de la promotion immobilière en France. Il a, notamment, occupé la fonction de Directeur de Programmes au siège de la société PRIAMS pendant de longues années. Il est le garant du respect des valeurs et des fondamentaux du groupe sur ce nouveau territoire d’intervention.





L’entreprise compte répondre à la forte demande de logements dans le pays, en apportant son professionnalisme, son expérience et ses expertises en matière de résidences neuves de très haute qualité.





Implantée dans le quartier de la baie de Ngor Almadies, à 200 m de l’océan, la résidence PRIVILEGE s’adresse aux acquéreurs exigeants qui affectionnent les lieux de vie hors du commun en proposant un cadre, un confort et des services d’exception. Ses appartements aux surfaces généreuses bénéficient de remarquables prestations et d’une qualité de finition sans pareil.





« Nous sommes fiers de proposer des biens immobiliers qui répondent aux aspirations des Sénégalais en matière de confort, de cadre de vie et de valeur patrimoniale exceptionnelle » , se réjouit Malick Ndiaye.