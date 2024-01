Lancement des travaux du Mémorial de Gorée : L’APIX et son Directeur général Abdoulaye Baldé félicités par Macky Sall

Le lancement officiel du démarrage des travaux de construction du mémorial de Gorée a été effectué ce samedi 06 janvier au niveau de la Corniche ouest dakaroise par le Président de la République Macky Sall.



Le Chef de l’État a été accueilli le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, le commissaire général du Mémorial de Gorée, l’écrivain et poète Amadou Lamine Sall, le Directeur Général de l’APIX, Abdoulaye Baldé et les mairesAlioune Ndoye, Augustin Senghor et Bamba Fall.

L’Agence de Promotion de l’Investissement et des Grands Tavaux (APIX) qui est le maitre d’œuvre de ce projet, à sa tête le Directeur Général Abdoulaye Baldé a été félicitée par le Président de la Républiquepour la qualité des prestations de la structure.





Ce projet du Mémorial de Gorée, mûri depuis plusieurs années, se présente comme « un espace de souvenir et de partage des mémoires de la Traite négrière ».





Selon son commissaire général Amadou Lamine Sall, le Mémorial de Gorée devrait attirer huit cent mille touristes et générer plus de trois milliards de francs CFA par an. Il va comporter des salles de cinéma, d’exposition, un jardin des peuples noirs, un souk de 32 boutiques et d’autres espaces





Le contrat de réalisation de ce monument a été signé par l’État du Sénégal et l’architecte italien Ottavio di Blasi, le 20 septembre 2019, mettant ainsi fin à une attente de plus de 30 ans.





L’émotion était à son paroxysme quand Amadou Lamine Sall, accueilli par la MC du jour, Madame Jacqueline Fatima Bocoum, a fondu en larmes en disant : « Macky Sall, je peux maintenant partir tranquille ; vous n’êtes pas dur, c’est le pouvoir qui est dur, exigeant ;mais qu’on vous aime, qu’on ne vous aime pas, le Sénégal ne pourra jamais vous oublier ».





La mémoire des Noirs devient éternelle.