«Acte de vandalisme» contre un bus de DDD : Le réseau de transport de la banlieue suspendu !

Dakar Dem Dikk ne roulera pas de sitôt dans la banlieue. Selon la direction de cette société de transport public, «le réseau de transport de la banlieue est provisoirement suspendu, afin de limiter les dégâts et situer les responsabilités ».





Elle explique que le «le mercredi 27 mars 2024, un des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk a été attaqué, caillassé puis brûlé, suite à un incident entre des jeunes et la police de Pikine. Nous déplorons cet acte de vandalisme et appelons les populations à plus de retenue ».