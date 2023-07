[Témoignages] «Cité Imbécile» rasée : le bonheur des uns, le malheur des autres

Pendant que les habitants du quartier étalent leur détresse devant le spectacle de leurs maisons réduites en gravats, les habitants des localités voisines exultent. L’Observateur a donné la parole aux uns et aux autres. Extraits.



Cheikh Diouf (Mécanicien) : «J’étais au lit avec ma femme…»



«C’était très violent. Vers 4 heures du matin, j’étais au lit avec ma femme. Mes deux enfants dormaient dans une autre pièce. Brusquement, les forces de l’ordre ont défoncé la porte et m’ont sommé de sortir. J’étais presque nu. Je me suis retrouvé avec ma famille dans la rue, sans rien.»



Pape Nar Faye (Étudiant) : «J’ai peur pour mes diplômes»



«Les forces de l'ordre nous ont surpris en plein sommeil. Dans la mêlée, nous n'avons pas pu récupérer nos affaires. Ils nous ont sommés de les laisser sur place, avec la promesse ferme de les récupérer plus tard. Mais jusque-là, rien n'est fait. Nous ignorons où ils les apportent. J'ai vraiment peur pour mes documents et diplômes. Ces papiers sont d'une importance capitale pour mon avenir, car pour passer des concours et autres examens, il me faut ces diplômes. Pour l'amour de Dieu, je demande au Président de réagir afin que nous puissions récupérer nos documents. Mes petites sœurs ne peuvent pas passer la nuit à la belle étoile, car il y va de leur sécurité. Quand je suis à mon poste (l’étudiant est en même vigile), elles viennent passer la nuit dans ma chambre, à mon entreprise. La situation est dramatique et nous en souffrons.»



Lamine Faye (Commerçant) : «Mes 5 millions sont sous les gravats»



«J'ai une fortune dans les décombres. Mes 5 millions de FCfa sont engloutis sous les gravats. Je veux juste récupérer mon argent. Cette somme est le fruit de nombreux sacrifices et de multiples années de dur labeur. Je suis obligé de passer les nuits à la belle étoile, car toute ma fortune, ma vie, est ici. Je ne bougerai pas d'un iota. Le Président doit nous aider afin que l'on puisse récupérer nos biens. C'est tout ce que nous demandons au président de la République.»



Salimata Diallo (Responsable de tontine) : «Plus de 2 millions risquent de disparaître»



«L'argent de notre tontine dort sous les gravats. Plus de 2 millions risquent de disparaître. Nous avons nos biens et matériels ici. J'implore les forces de l'ordre de nous laisser entrer dans le site afin de récupérer nos affaires. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Ils peuvent bien nous accorder cette faveur.»



«Ismaël Diop (Habitant de la Cité Soleil) : «La meilleure décision de Macky Sall»



«Je ne vais pas faire la fine bouche. Cette décision qui consiste à raser la Cité Imbécile reste la meilleure décision que le Président Macky Sall ait jamais prise pendant ses douze ans au pouvoir.»



Modou Fall (Habitant de la Cité Soleil) : «Je me réjouis...»



«Nous sommes un quartier environnant et très frontalier avec la Cité Imbécile qui était un repaire de voleurs, de bandits et autres malfrats. Je travaille en ville, mais dès qu'il fait nuit, ma mère ne dort plus. Elle est tout le temps inquiète pour moi et ma sécurité, Elle ne dormait pas tant que je n'étais pas rentré et ne cessait de m'appeler car, à tout moment, on pouvait être agressé à cause de la proximité avec cette cité. Honnêtement, je me réjouis de cette décision. Je n'aime pas l'hypocrisie. Les gens qui habitent les autres quartiers de Dakar et qui ne sont victimes d'agressions, se permettent de fustiger l'attitude de nos forces de l'ordre. Combien de fois nos parents, sœurs et femmes ont eu à être victimes d'agressions et de vols ? Cela fait des années que nous souffrons de cette insécurité. J'encourage les autorités à réduire en cendres la Cité Imbécile une bonne fois pour toute.»



Cheikh Guèye (Hann Bel-Air) : «Il était temps…»



«La Cité Imbécile avait fini de dénaturer l’image de notre quartier. Il faisait bon vivre ici. Il n'y avait que des cadres de l'Administration et des instituteurs. Le soir, nous nous regroupions dans les places publiques pour discuter et échanger avec nos amis. Aujourd'hui, nos enfants n'osent plus sortir. Leurs véhicules et motos sont volés parce que les autorités ont laissé des gens, venus de divers horizons, former une cité n'abritant que des bandits et agresseurs. Il est temps d'éradiquer de la carte cette Cité Imbécile, comme l'indique son nom.»



Aïssatou Guèye (Restauratrice) : «Les gens se battaient avec des couteaux et des machettes»



«Aujourd'hui, nous avons retrouvé la paix et la sérénité. Et l'atmosphère paisible qui régnait dans notre quartier avant. Nous lançons un ouf de soulagement après avoir longtemps vécu dans la terreur et l'angoisse. Nous avions peur pour l'avenir de nos enfants. La Cité Imbécile était une cité de non droit. Nous cohabitions avec les filles et femmes de joie. Chaque jour, des gens se battaient avec les couteaux et machettes. A une certaine heure, personne n'osait trainer dehors. »