«Complicités», «photos», «manœuvres»… : graves révélations sur l’affaire Juan Branco

Actionnées par le Procureur de Dakar, la Division des investigations criminelles (Dic) et la Sûreté urbaine (Su) sont toujours aux trousses de l'avocat Juan Branco.





Invité de Rfm soir, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait quelques révélations sur l’enquête visant le conseil de l'opposant Ousmane Sonko qui, malgré le mandat d’arrêt émis cotre lui par le parquet, est entré sur le sol sénégalais et pris part à la conférence de presse de ses confrères qui défendent le président de Pastef.





Le ministre rapporte que Juan Branco, illégalement entré sur le territoire national, selon lui, a posé «des actes plus graves» ces dernières 24 heures. «Une enquête est en cours au moment où nous parlons… Mais, je ne veux pas gêner l'action des forces en ce moment», s’est-il empressé d'ajouter.





Antoine Diome a déclaré que la robe noire a bénéficié de complicités au plan local avant de prévenir : «Toutes les personnes qui sont mêlées de près ou de loin à cette affaire seront naturellement arrêtées et traduites en justice».





Le ministre de l’Intérieur a conclu ce chapitre en révélant que des photos montrent Juan Branco «sur un point du territoire en train de manœuvrer».