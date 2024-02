« Journée ville morte » : Les Sénégalais partagés sur ce plan d’action

« On aurait vraiment bien voulu participer à ce combat qui nous engage tous, mais on n'a pas le choix, il faut qu’on travaille pour nourrir nos familles». C’est l’appréciation de Mamadou Kane, un jeune livreur communément appelé « thiakthiak », rencontré avec ses pairs au niveau du rond-point Liberté 6.







Ces derniers comme les commerçants trouvés au marché Sandaga n’ont pas observé le mot d’ordre de « la journée ville morte », tout comme beaucoup de Sénégalais évoluant dans le secteur informel ou privé.





Ce plan d’action a été adopté par la plateforme Aar Suñu Élections qui, à travers cet élan, veut « exiger le strict respect de la légalité constitutionnelle et des droits des citoyens ».