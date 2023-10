« L’eau ne coule plus des robinets dans plusieurs quartiers de Dakar » : L’autre équation qui vient s’ajouter à la cherté des factures d’électricité

« L’eau ne coule plus des robinets dans plusieurs quartiers de Dakar » ,ce depuis quelques mois. Le constat est devenu général. Cette situation a fini de plonger les ménages dans un calvaire surtout en cette période de fortes canicules ou les besoins restent énormes.





Les habitants de Yoff, Nord Foire, Ouakam précisément ceux de la cité avion et de la cité comico se sont vus priver d’eau depuis quelques mois sous le mutisme total de l’Etat et des responsables de la Sen'Eau. Une situation qu’ils endurent avec beaucoup de difficultés.





Sur les ondes de la Rfm, les résidents de ces localités dénoncent ce calvaire qu'ils vivent.





« C’est vraiment déplorable. Nous ne pouvons avoir de l’eau qu'à 02h ou 03h. Et à ces heures-là, la pression est très faible parce qu' à 04h et 05h, c’est la coupure totale. L’eau ne coule plus. Aucune goûte ne tombe. Et nous vivons cette situation avec beaucoup de difficultés en cette période de chaleur et cela perdure car ça fait bientôt deux semaines. Les choses s'empirent de jour en jour sans aucune réaction de la Sen'Eau. C’est déplorable », s’offusque Babacar Guèye Diop, un habitant de Yoff sur Rfm.





La situation est pareille à Ouakam. Les habitants de la cité Avion et ceux de la cité Comico vivent également ce manque d'eau depuis des mois. A la cité avion, pour avoir de l’eau il faut remuer les poches et sortir de l’argent. Bineta Diallo, en est une des victimes. Une bassine d'eau à la tête, une autre bouteille d'eau de 10 litres à la main avec un bébé au dos, elle était partie se procurer de l'eau dans une villa ou tous les habitants du quartier cité avion achètent de l'eau.





Interpellé sur la question, la Sen'Eau a présenté des excuses aux populations de Yoff Ouakam et environs qui sont touchées par ces perturbations dans la distribution de l'eau. Sur les ondes de la Rfm, Pape Abdou Mbaye, le directeur territorial de la Sen'Eau à Dakar annonce un dispositif de camions citernes pour soulager les consommateurs.





« Nous présentons d’abord nos excuses aux populations privées d'eau dans la zone de Yoff, Ouakam et environs. Effectivement le samedi 07 octobre nous avions annoncé des perturbations sur la desserte qui étaient liées à des travaux de renouvellement d’un transformateur de 40 caveaux à Sakal. Des travaux que réalisait la SONES en coordination avec la Senelec. Depuis lundi également, nous avons noté une installation d’une chaleur au niveau de la capitale sénégalaise qui fait que la demande est largement supérieure à l'offre. Il faut dire que pendant cette période de canicule, la distribution en eau connaît des tensions dans certaines localités. C'est précisément le cas de Yoff, de Ouakam et environs », précise le responsable.





Concernant le retour a la normale, le directeur répond: « Il me sera difficile de dire qu’on va retrouver le service très rapidement en continue h24 mais nous nous mobilisons pour faire de sorte que dans ces quartiers là qu’on puisse allonger le temps de présence d’eau et également accompagner les populations à travers la mise en place d’un dispositif de camion citerne pour soulager les habitants ».