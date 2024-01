« Mes ambitions sont énormes », (nouveau Directeur des Daaras)

Nommé lors du Conseil des ministres tenu le 20 décembre dernier au palais de la République, Directeur des Daaras (écoles coraniques) au Ministère de l’Éducation nationale, structure qui remplace l’ancienne inspection des Daaras, Babacar Samb décline sa feuille de route.



« Mes ambitions pour les Daaras sont énormes. Mais, je vais d’abord consulter tout le monde et recueillir les avis des uns et des autres au niveau du ministère, des associations des maîtres coraniques et des chefs religieux », s’est engagé l’Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, interrogé par Le Soleil.



Il ajoute : « Jusqu’ici nous avons travaillé dans la collégialité et la concertation. Nous allons continuer en adoptant une démarche participative et inclusive. »



Évoquant les enjeux, le professeur d’arabe de formation et diplômé de la Faculté du droit musulman de l’Université internationale d’Afrique de Khartoum souligne que « dans le secteur des Daaras, tout est urgent, aussi bien sur le plan de la pédagogie, des infrastructures que sur le plan de la gouvernance. »



Il poursuit : « Cela veut dire qu’il y a des défis à relever, mais j’ose compter sur l’appui et l’accompagnement de tous».