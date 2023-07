«Mon mari sent mauvais» : le calvaire des mauvaises odeurs corporelles dans le couple

Astou Faye, Alima Fall et Moussa Diallo (noms d’emprunt) ont un point commun : ils sont mariés à des personnes qui leur donnent souvent envie de se boucher le nez. Ils se sont confiés à L’Observateur, qui a recueilli l’avis de deux dermatologues dans son dossier consacré à ce tue-l’amour en série.



Astou Faye



«Mon mari a une odeur indescriptible. Nous avons tout essayé pour que cela disparaisse. Nous avons consulté pas mal de médecins mais l'odeur reste toujours présente. Elle revient au bout de quelques jours. Je suis obligée de vivre avec. Quand je dois passer des moments intimes avec lui, je lui exige d'abord une douche puis un déodorant afin de supporter l'odeur.»



Alima Fall



«Je souffre de l’odeur désagréable que dégage parfois mon époux. C'est un homme en surpoids et il n'aime pas trop prendre une douche. C'est un chauffeur de ‘car rapide’. Il passe la journée sur la route, mais à sa descente il se lave rarement avec du savon. J'en ai parlé avec lui et à chaque fois, il me dit que se laver avec du savon détruit ses gris-gris. Le fait de ne jamais se laver proprement a laissé en lui une mauvaise odeur. Son odeur m'étouffe quand on est au lit. Je ne supporte pas d'avoir de l'intimité avec lui. Ça envahit notre chambre. Je mets fréquemment du désodorisant ou de l'encens pour chasser l'odeur. Je suis à l’étroit quand des parents ou des amis nous rendent visite et trouvent mon époux dans cette condition. J'ai tout fait pour qu'il soit propre, mais rien. Même nos enfants me signalent souvent son odeur.»



Moussa Diallo



«Je n'avais jamais cru qu'un être humain pouvait avoir une si forte odeur. C'est insupportable. Ce qui m'étonne, c'est que ma femme paraît toujours propre. Ses habits, aussi. Elle prend fréquemment une douche mais au plus simple mouvement, son corps dégage une forte odeur. J'essaie de supporter cette odeur pour ne pas la mettre mal à l'aise. Par exemple je ne me couvre jamais le nez devant elle. On vient de fêter notre première année de mariage. Je n'avais jamais remarqué cette odeur avant. Je l'ai remarquée récemment, durant ces deux derniers mois où elle a beaucoup grossi. Je ne sais pas comment aborder le sujet de façon subtile pour ne pas la frustrer et la vexer.»



Fatou Diop



«Je vis un calvaire à cause de mon odeur désagréable. Je ne me ruine plus avec les parfums de classe pour la faire disparaître. Mes amis m’évitent. Parfois des hommes, attirés par mon physique, me font des avances, mais ils me tournent le dos dès qu'ils découvrent mon odeur corporelle. J’en suis arrivé à un point où je ne crois pas pouvoir me marier un jour. Je suis vraiment désespérée. Je me lave fréquemment, mais j'évite de trop m'approcher des gens. Je me suis presque marginalisée.»



[L’avis du médecin]



Dr Angéique Dogue, dermatologue, informe dans L’Observateur qu’une odeur corporelle prononcée est appelée bromhidrose. Ce phénomène résulte, selon elle, d’une dégradation chimique de la sueur par des bactéries et des levures présentes sur la peau. Celle-ci peut être, souligne la spécialiste, physiologique ou pathologique.



«Les mauvaises odeurs apparaissent à la puberté, embraye Dr Ibrahima Ndiaye, un autre dermatologue interrogé dans les mêmes colonnes. Les hommes ont tendance à transpirer plus que les femmes, même si les femmes ont dans l’ensemble plus de glandes sudoripares (situées sous la peau et produisant la sueur qui permet de maintenir normale la température corporelle, note de Seneweb).»



La mauvaise odeur corporelle est souvent associée à une hygiène approximative. Mais, de l’avis de Dr Dogue, elle peut être liée aussi à certaines maladies comme l’obésité, le diabète, la kératylose ponctuée plantaire (infection cutanée affectant surtout la plante des pieds se manifestant par de petites fissures, note de Seneweb) et l’insuffisance rénale.



Les spécialistes signalent que certains aliments (oignon, ail, choux, curry…), la consommation d’alcool et certains médicaments (vitamine B1) peuvent provoquer une mauvaise odeur corporelle.



Quid des remèdes ? «Il n’y a pas de médicament pour faire disparaître la mauvaise odeur corporelle. Il suffit tout simplement de renforcer l’hygiène corporelle et utiliser des méthodes disponibles en pharmacie», tranche Dr Angélique Dogue.



Dr Ibrahima Ndiaye en écho : «Il y a beaucoup (d’astuces) qu’on peut tenter pour éliminer les mauvaises odeurs. Le premier geste, c’est se laver régulièrement. Au moins deux fois par jour. On peut utiliser des antiseptiques ou des huiles lavantes. Si cela ne suffit pas, on peut utiliser d’autres méthodes, par exemple tenter le vinaigre ou le bicarbonate de soude deux fois par semaine.»