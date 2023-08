« Solidarité-Partage », « Éducation-Santé », « Servir le Sénégal » : Ci-gisent les fondations des premières Dames !

La fondation « Servir le Sénégal » a été dissoute à l’instar des deux fondations de Premières Dames qui l’ont précédé. La décision relance le débat sur leur financement et leur fonctionnement.

La page est définitivement fermée pour la fondation Servir le Sénégal de Marième Faye Sall. La future première Dame dont le mari héritera en avril 2024 des rênes du pouvoir, va certainement, à son tour, mettre en place sa propre fondation sur les ruines de toutes celles qui l’ont précédée depuis Elizabeth Diouf. En effet, à l’instar des Fondations « Solidarité-Partage » et « Agir pour l’Éducation et la Santé au Sénégal », « Servir le Sénégal » vient de prononcer son autodissolution qui a été actée le 11 août 2023. Une décision qui s’inscrit en droite ligne avec l’annonce faite par le président de la République, Macky Sall de renoncer à un troisième mandat en 2024. Les Sall ont ainsi décidé de préparer l’après-pouvoir, signale Le Quotidien qui a ébruité l’acte de mort dans sa livraison de ce vendredi.

Ceci n’est pas sans rappeler le même destin que « Servir le Sénégal » partage avec ses devancières qui ont toutes été créées dans les mêmes conditions, pour les mêmes finalités et qui, au finish, disparaissent à la chute du régime qu’elles accompagnent. En réalité, drapé du manteau de l’action sociale, ces fondations qui brassent des milliards de francs CFA, ont des soubassements éminemment politiques. A travers ces œuvres caritatives, il s’agit pour ces premières Dames d’accompagner de manière soft l'action politique de leurs époux.

Des actions sans aucune pérennité

Ainsi, portée sur les fonts baptismaux au début des années 1980, « Solidarité-partage » de Elizabeth Diouf est la première fondation lancée par une première Dame du Sénégal. Elle est créditée de plusieurs actions sociales allant de l’érection de dispensaires à la distribution massive de moulins à mil aux groupements de femmes sénégalaises. Des actions d’envergures qui avaient touché les populations sénégalaises jusque dans les coins les plus reculés du pays au point que le couple présidentiel était d’ailleurs caricaturalement surnommé à l’époque : « Monsieur forages et madame moulins ».





Marchant sur les pas de madame Diouf, Viviane Wade a, elle aussi, créé sa fondation « Agir pour l’Éducation et la Santé au Sénégal » au lendemain de l’alternance de 2000 coïncidant à la dissolution de la fondation « Solidarité-Partage ». « Agir pour l’Éducation et la Santé au Sénégal » dont les priorités étaient clairement identifiées, elle non plus, n’a pas survécu à la débâcle libérale de 2012 puisqu’elle a été dissoute le 25 juin 2013 en même temps que l’une de ses réalisations phares : l’hôpital de Ninéfecha (Kédougou). En effet, dans une missive estampillée « Dissolution de l’hôpital de Ninéfecha » adressée à Eva Marie Coll Seck, ministre de la ministre de la santé de l’époque, l’ex-première Dame annonce son désengagement dans la gestion de ce joyau érigé en plein cœur de Kédougou.





Projet titanesque inauguré le 6 Novembre 2002, la structure sanitaire qui porte l’empreinte de la première Dame Viviane Wade, est passée d’hôpital de ‘’dernière génération’’ à centre de santé faute de pérennité dans l’action de ces premières Dames. Aucune continuité n’est notée dans les œuvres des différentes fondations qui se sont succédé. Chaque première Dame qui arrive, se détourne du passé et trace son propre sillon.





C’est ainsi qu’à son arrivée en 2012, Marième Faye Sall change de cap. Selon elle, la création de sa fondation s’explique par une ambition simple : « améliorer les conditions de (ses) compatriotes les plus défavorisés ».