« Soukarou Koor » : un lourd fardeau sur les épaules des femmes

Le ‘’ Soukerou Koor’’ ou le panier de présents que la femme offre aux membres de sa belle-famille est une charge stressante. Beaucoup n’ont pas les moyens de distribuer du lait, des dattes, des nattes et d’autres denrées alimentaires aux membres de sa belle-famille. Pourtant, elles essaient par tous les moyens de s’acquitter de cette pratique facultative en passe de devenir une obligation pour certains individus.





Dans un passé récent, ce panier était composé de dattes, de lait et de sucre. Aujourd’hui, ce panier doit contenir des espèces sonnantes et trébuchantes, des bijoux précieux et même en or. C’est pour cela, lorsque le mois béni du ramadan approche, des femmes comme Fatou Diouf croisée au marché de Kaolack ne savent plus où se donner de la tête.





« Si le mois de ramadan approche, je n’ai plus envie de boire ni de manger à cause du stress que constitue la recherche de moyens pour offrir le ‘’Soutoureu koor’’ à ma belle-famille. Je suis commerçante. Au début, je faisais des économies pour pouvoir le faire. Maintenant, tout est devenu cher. En âme et conscience, je ne peux plus m’en sortir en dépit des fortes attentes de la part de ma belle-famille », confesse la dame.